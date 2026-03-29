La ciudad cambió (y Junín también)

Arq. Carlos M. Gómez Sierra

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El fenómeno de los locales cerrados en la peatonal Junín no puede explicarse de manera reduccionista como una consecuencia de dificultades económicas, exclusivamente. Si bien estas variables inciden sobre el consumo y la rentabilidad, resulta insuficiente atribuir a estos factores la totalidad del problema. Lo que se observa es una transformación profunda en las lógicas de consumo, en la estructura del comercio minorista y en la organización territorial de la actividad económica en la ciudad.

En primer lugar, el cambio en los hábitos de consumo constituye un factor central. La expansión del comercio electrónico alteró profundamente la relación entre el consumidor y el espacio físico. Plataformas digitales, redes sociales y sistemas de pago virtual han permitido que una parte creciente de las transacciones se realicen sin necesidad de traslados. Este proceso no solo reduce la afluencia peatonal a áreas comerciales tradicionales, sino que redefine las expectativas de los consumidores en términos de comodidad y variedad. En este nuevo escenario, el comercio físico debe competir no solo con otros locales, sino con un ecosistema digital que ofrece disponibilidad permanente y entrega a domicilio.

En segundo lugar, se produce un desplazamiento del comercio hacia nuevas áreas urbanas. En tal sentido, en Corrientes han surgido corredores comerciales alternativos, centros comerciales y desarrollos que concentran una oferta diversificada de bienes y servicios. Estos espacios ofrecen una experiencia de consumo que combina comercio, gastronomía y entretenimiento. En contraste, la peatonal Junín, concebida bajo una lógica de centralidad histórica, enfrenta limitaciones para adaptarse a estas nuevas demandas, especialmente en lo que respecta a acceso vehicular y flexibilidad de usos.

En este punto es clave introducir una lectura más amplia de la actual estructura de la ciudad: Corrientes ya no puede entenderse como una ciudad organizada en torno a un único centro tradicional. Por el contrario, se ha consolidado como una ciudad policéntrica, extendida en el territorio, donde distintos nodos concentran actividad económica y flujos de población. Ejes como avenidas comerciales y nuevas áreas de expansión residencial han generado centralidades alternativas que compiten al centro histórico. En este contexto, tomar a la peatonal Junín como único termómetro de la actividad económica urbana implica una lectura parcial y desactualizada. La actividad económica de la ciudad se distribuye en múltiples puntos, y su medición requiere considerar esta red de nuevas centralidades y no solo un fragmento de ella.

Asociado a este proceso emerge con fuerza el concepto de comercio de proximidad. A diferencia del modelo tradicional que concentraba la oferta en un centro único, hoy el consumo cotidiano tiende a resolverse en distancias cercanas al lugar de residencia. Supermercados barriales, farmacias, locales gastronómicos y pequeños comercios se distribuyen en el tejido urbano acompañando la expansión de la ciudad. Este tipo de comercio responde a una lógica de cercanía, reduciendo desplazamientos y debilitando el rol del centro histórico como lugar exclusivo de consumo. En Corrientes, el comercio de proximidad no solo es una consecuencia de la expansión urbana, sino un factor que consolida nuevos centros y redefine patrones de movilidad.

Un tercer aspecto es la transformación en la estructura de costos del comercio minorista. Los alquileres en áreas céntricas tienden a mantener valores elevados, en parte por inercia del mercado inmobiliario y en parte por la expectativa de rentabilidad asociada a la localización tradicional. Sin embargo, esta expectativa ya no se corresponde necesariamente con los actuales niveles de ventas. A ello se suman costos asociados que afectan la sostenibilidad de pequeños y medianos comercios. En este contexto, muchos emprendimientos optan por reducir su presencia física o directamente operar de manera virtual.

Asimismo, es importante considerar el cambio en las prácticas sociales y culturales de consumo. La salida a la peatonal Junín como actividad recreativa ha ido perdido centralidad frente a otras formas de ocio y sociabilidad, muchas de ellas mediadas por tecnologías digitales. La experiencia urbana ya no se organiza exclusivamente en torno al paseo por el centro tradicional, sino que se fragmenta en múltiples espacios y plataformas. Esto implica una menor densidad de flujos peatonales, impactando en la visibilidad de los locales comerciales.

Otro factor es la falta de actualización de la oferta comercial en la peatonal. En muchos casos, los rubros y formatos de negocio no logran adaptarse a las nuevas demandas del mercado, arriba expuestas. La persistencia de formatos tradicionales limita la capacidad de atraer a nuevos públicos, especialmente los más jóvenes. En contraposición, los nuevos polos comerciales suelen incorporar marcas, propuestas gastronómicas y experiencias que responden a tendencias contemporáneas.

Desde una perspectiva urbana, también puede señalarse la necesidad de repensar el rol de la peatonal Junín dentro del sistema de espacios públicos de la ciudad. Su configuración actual responde a una lógica que no condice con los actuales hábitos de consumo y recreación. En este sentido, resulta pertinente explorar estrategias de diversificación funcional que integre usos culturales, recreativos, institucionales y residenciales, generando una mayor mixtura y vitalidad urbana. La recuperación de la peatonal no dependerá únicamente de la reactivación del comercio, sino de su capacidad para reconvertirse en un espacio multifuncional y atractivo para distintos tipos de usuarios.

Finalmente, debe considerarse que estos procesos no son exclusivos de Corrientes, sino que forman parte de una tendencia global que afecta a los centros comerciales tradicionales en muchas ciudades. La combinación de digitalización, comercios de proximidad y nuevas formas de consumo ha puesto en cuestión el modelo clásico de centralidad urbana. En este contexto, los locales cerrados en la peatonal Junín aparecen como síntoma de una reconfiguración más amplia, que requiere ser abordada desde nuevas estrategias de planificación urbana.

En síntesis, la situación de la peatonal Junín es el resultado de la convergencia de múltiples factores: económicos, tecnológicos, territoriales y culturales. Comprender esta complejidad es fundamental para evitar diagnósticos simplistas y para diseñar intervenciones que respondan de manera efectiva a las transformaciones urbanas. La revitalización del área no dependerá únicamente de la mejora de las condiciones económicas, sino de la capacidad de poder adaptarse a un nuevo paradigma urbano y comercial.