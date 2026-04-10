La economía argentina no corre en dos velocidades, en realidad transita en dinámicas opuestas. Mientras una parte suma reservas comprando dólares y cumple con los objetivos oficiales, hay otra parte, como la industria, que se desploma.

Este contraste no es nuevo, pero se ha profundizado en los últimos meses, dejando al descubierto una fragilidad estructural que el Gobierno nacional parece subestimar.

Por un lado, el Banco Central exhibe números que a primera vista resultan alentadores. La reciente compra de 281 millones de dólares, la más alta en más de un año, se suma a un acumulado cercano a los 5.000 millones en lo que va del año.

En términos estrictamente contables, el objetivo de fortalecimiento de reservas avanza a buen ritmo, incluso superando expectativas iniciales.

Sin embargo, esa acumulación no se traduce de manera directa en mayor estabilidad económica ni en alivio para los sectores productivos.

Buena parte de esos dólares termina destinada al pago de compromisos de deuda, lo que limita el impacto positivo que podrían tener sobre la economía real.

El Gobierno celebra la disciplina financiera, pero omite señalar que ese esfuerzo convive con una marcada contracción de la actividad industrial.

Los datos más recientes son elocuentes: en febrero, la industria cayó un 8,7% interanual, acumulando una baja del 6% en el primer bimestre.

Detrás de estos porcentajes hay fábricas que reducen turnos, trabajadores que pierden ingresos y cadenas productivas que se debilitan.

Algunos sectores muestran derrumbes difíciles de relativizar. La industria textil, por ejemplo, registró una caída del 33,2%, mientras que maquinaria y equipo retrocedió un 29,4%.

En este último caso, la baja en la producción de máquinas y tractores alcanzó niveles aún más pronunciados, reflejando la parálisis de la inversión.

El sector automotor tampoco escapa a esta tendencia, con una contracción del 24,6%.

Incluso rubros vinculados al consumo básico, como alimentos y bebidas, evidencian una caída del 6,9%, lo que resulta especialmente preocupante por su peso en la vida cotidiana.

Este panorama invita a una reflexión más amplia sobre el rumbo económico.

Si bien la acumulación de reservas es un objetivo legítimo, no puede convertirse en un fin en sí mismo.

La economía no se agota en los balances del Banco Central, sino que se mide también en la capacidad de producir, generar empleo y sostener el entramado industrial.

En este sentido, la estrategia oficial parece incompleta.

Prioriza la estabilidad macroeconómica, pero descuida los efectos concretos sobre la producción.

No se trata de desconocer los avances, sino de advertir que sin una recuperación del aparato industrial, cualquier mejora financiera será frágil y transitoria.

La historia económica argentina ofrece numerosos ejemplos de este desbalance, donde los logros en materia de reservas no lograron traducirse en desarrollo sostenido.

Por eso, más que celebrar cifras aisladas, el desafío del Gobierno es articular una política integral que combine orden macroeconómico con estímulos a la producción.

De lo contrario, la economía seguirá avanzando en direcciones opuestas, profundizando desigualdades y debilitando su potencial.

La moderada crítica no apunta a negar los esfuerzos, sino a señalar que el equilibrio real solo será posible cuando la estabilidad financiera y el crecimiento industrial dejen de ser caminos divergentes y se conviertan en parte de un mismo proyecto económico nacional.

En definitiva, el escenario actual plantea una disyuntiva que no admite soluciones simples. El Gobierno enfrenta restricciones externas, compromisos financieros y tensiones políticas que condicionan su margen de acción, pero eso no debería justificar la falta de medidas más activas para sostener a la industria.

Instrumentos como el crédito productivo, los incentivos fiscales o una administración más equilibrada del tipo de cambio podrían contribuir a revertir la tendencia negativa.

También resulta clave fortalecer el mercado interno, hoy debilitado por la pérdida de poder adquisitivo.

Sin demanda, difícilmente la producción encuentre un sendero de recuperación sostenida.

La Argentina necesita algo más que orden en sus cuentas.

