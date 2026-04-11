No es Viktor Orbán: es el sistema europeo el que está en riesgo

Europa atraviesa una encrucijada que supera largamente una elección nacional.

Lo que está en juego en Hungría no es solo la continuidad de Víctor Orbán, sino la capacidad de la Unión Europea de sostener un sistema institucional pensado para la cooperación en un contexto que hoy exige eficacia, rapidez y cohesión.

El debate de fondo ya no pasa solo por liderazgos, sino por algo más estructural: si el sistema puede seguir funcionando o empieza a trabarse bajo sus propias reglas.

El dato es claro: Hungría representa menos del 2% del producto bruto europeo, pero dispone de una herramienta de alto impacto como el veto en decisiones por unanimidad.

Ese mecanismo, válido como resguardo de soberanía, se vuelve un factor de bloqueo cuando su uso deja de ser excepcional. Víctor Orbán no solo lo utiliza, lo convirtió en una forma de condicionamiento político, pero el problema de fondo no es un país, es un diseño institucional que empieza a mostrar límites.

En ese escenario, Europa enfrenta además dinámicas externas que debilitan su capacidad de decisión.

A Rusia le resulta funcional una Unión Europea más lenta y fragmentada, no necesita derrotarla, le alcanza con que pierda coherencia.

En paralelo, en sectores del poder político estadounidense aparece una visión más transaccional del orden internacional, con cuestionamientos al multilateralismo. El punto central no es la coincidencia ideológica, sino el efecto: un sistema que se vuelve más vulnerable cuanto más tarda en decidir.

La tensión real no es ideológica, es funcional, un sistema que necesita actuar con rapidez convive con mecanismos que lo frenan. En ese contexto, el veto deja de ser una garantía de equilibrio y pasa a ser un riesgo sistémico. Y cuando los sistemas no resuelven sus bloqueos, no se estabilizan, se degradan.

El mapa político europeo muestra algunos márgenes de corrección, con liderazgos que encuentran límites y coaliciones que buscan sostener la estabilidad. Incluso en Hungría aparece un escenario más competitivo. Pero conviene no subestimar: estos liderazgos han demostrado capacidad de adaptación y resistencia.A esto se suma la presión externa derivada de la inestabilidad en Medio Oriente, con impacto en energía, inflación y seguridad.

En estos contextos, los sistemas necesitan decisión rápida y coordinada, justamente donde hoy la Unión Europea muestra mayores dificultades.

El núcleo del problema es si Europa puede funcionar, si logra corregir sus bloqueos, limitar el uso abusivo del veto y fortalecer su coordinación, no solo gana eficacia, también recupera credibilidad. Y cuando un sistema recupera credibilidad, también cambia el comportamiento político de sus sociedades.

En paralelo, Estados Unidos enfrenta su propio test, la discusión no es solo electoral, sino hasta dónde puede extenderse el poder sin afectar los principios que lo legitiman. La consigna “Not Kings” expresa una tradición clara: el poder tiene límites, y esos límites son la base de su legitimidad.Lo que está en juego, tanto en Europa como en Estados Unidos, excede los nombres, es la vigencia real de los límites al poder.

De un lado, la tentación de concentrarlo, del otro, la necesidad de sostener instituciones que lo ordenen. No estamos ante una suma de elecciones, estamos ante una prueba de funcionamiento, porque cuando los sistemas dejan de funcionar, el problema deja de ser quién gobierna y pasa a ser si todavía existen reglas capaces de ordenar el poder, y desde una mirada correntina y federal, la conclusión es clara: la fortaleza de una democracia no está en la voluntad de quienes la conducen, sino en las instituciones que nadie puede torcer, porque cuando esas reglas se debilitan, la política pierde rumbo y termina, inevitablemente, a merced del viento.

Noel Eugenio Breard

Senador Provincial UCR