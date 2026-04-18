La manía de leer el presente en clave histórica

Hay una reacción casi automática frente a escenarios complejos que se traduce pragmáticamente en mirar siempre hacia atrás. Ante giros abismales, muchos optan por revisar vivencias anteriores, con la esperanza de encontrar allí replicas idénticas con gran celeridad. No es que ahora se verifique una actitud aislada ni excepcional; es, más bien, un reflejo extendido que atraviesa todo tipo de análisis políticos, diagnósticos económicos y hasta conversaciones cotidianas.

En la Argentina contemporánea, esa tendencia se manifiesta con mucha mayor nitidez. Emergen equiparaciones con la economía de los 70, con la convertibilidad de los 90, o con la última gestión de Juntos por el Cambio. Cada una de esas referencias se pretende utilizar como marco interpretativo para describir lo que sucede hoy. El problema no radica en la evocación en sí misma, sino en la sesgada voluntad de descubrir equivalencias que puede caer en una suerte de infantilismo determinista como si el futuro fuera una mera repetición circular de lo ya transcurrido.

"Comprender el presente exige un esfuerzo distinto. Implica aceptar que no siempre hay referencias claras, que algunas variables son nuevas y que los resultados no están predeterminados. Requiere abandonar la comodidad de las etiquetas y asumir la complejidad de una circunstancia tan singular que nadie la vio venir."

Comparar puede ser útil cuando se aspira a identificar patrones o advertir ciertos riesgos específicos. Pero esa herramienta carece de valor cuando se transforma en un refugio intelectual de dudosa sagacidad. La realidad actual presenta características que no encastran con aquellas etapas paradigmáticas. Las condiciones internacionales, la estructura productiva, la dinámica social y el contexto político configuran un escenario absolutamente distinto. Suponer que lo que lo que acontece en estos instantes responde a una dialéctica inexorable implica, en muchos casos, forzar conclusiones que no tienen amparo alguno.

Se puede, además, apreciar un componente emocional que refuerza esta conducta. Lo conocido brinda previsibilidad. Nombrar una situación con categorías familiares reduce la sensación de incertidumbre. Decir “esto ya pasó” funciona como un mecanismo de alivio y aleja parte de la angustia inabordable. Sin embargo, esa aparente claridad puede ser muy engañosa, ya que lo que se gana en confort se podría perder en precisión.

El peligro principal de este enfoque es que limita la capacidad de análisis. Si todo se observa a través de encuadres preexistentes, se dejan de lado elementos novedosos que resultan muy significativos. La atención se dirige exclusivamente hacia lo que coincide con el esquema elegido y se ignora todo lo que lo contradice. De esa manera, el diagnóstico queda condicionado desde el inicio y no queda margen ni para la revisión ni para la crítica válida.

La historia, por supuesto, tiene un valor indiscutible. Permite aprender, evitar errores y asimilar procesos, pero eso no deriva en adoptar una plantilla rígida. Cada era tiene su propia lógica, actores y retos. Cuando se alega con explicaciones del pasado en escenarios disímiles, se corre el riesgo de simplificar en exceso.

"En definitiva, la dificultad no reside en la ausencia de antecedentes, sino en la resistencia a reconocerla. Aceptar que se está frente a un escenario inédito puede resultar incómodo, pero es el primer paso para comprenderlo. Porque solo a partir de un diagnóstico ajustado es posible construir respuestas adecuadas."

En el plano económico, por ejemplo, los instrumentos disponibles, los condicionantes externos y las expectativas sociales difieren de manera relevante respecto de otras décadas. En el ámbito político, la fragmentación, la velocidad de la información y la relación con la ciudadanía configuran un escenario completamente distinto. Estos factores no pueden ser comprendidos adecuadamente si se los analiza únicamente con categorías heredadas.

Algo similar ocurre en la discusión pública. Los debates se estructuran muchas veces alrededor de analogías que buscan ubicar al presente dentro de un relato verosímil. Esa práctica facilita la comunicación, pero empobrece la percepción, priorizando la identificación rápida por sobre el análisis profundo.

Hay, además, una consecuencia práctica que no debería subestimarse. Si el diagnóstico es incorrecto, las decisiones que se tomen a partir de él también lo serán. Actuar bajo la premisa de que se está frente a una coyuntura ya vivida puede conducir a aplicar soluciones que no corresponden. Lo que funcionó en otro momento no necesariamente resulta eficaz hoy y quizás este camino sea el correcto, aunque muchos no lo logren observar.

Comprender el presente exige un esfuerzo distinto. Implica aceptar que no siempre hay referencias claras, que algunas variables son nuevas y que los resultados no están predeterminados. Requiere abandonar la comodidad de las etiquetas y asumir la complejidad de una circunstancia tan singular que nadie la vio venir.

"El desafío, entonces, es intelectual antes que político o económico. Se trata de revisar hábitos de análisis, de cuestionar automatismos y de abrir espacio a interpretaciones más rigurosas. En un contexto donde todo parece acelerarse, detenerse a pensar sin atajos se vuelve no solo necesario, sino imprescindible. Lo que no se hace bien en este hito del recorrido se pagará invariablemente en algún tropiezo."

Esto no significa dejar de lado el pasado, sino ubicarlo en su lugar adecuado, ahora como fuente de aprendizaje y no como molde obligatorio del que es imposible escapar. La clave está en utilizarlo como insumo y no como respuesta automática, pero también adicionalmente, en permitir que aporte perspectiva sin manipular la mirada.

En definitiva, la dificultad no reside en la ausencia de antecedentes, sino en la resistencia a reconocerla. Aceptar que se está frente a un escenario inédito puede resultar incómodo, pero es el primer paso para comprenderlo. Porque solo a partir de un diagnóstico ajustado es posible construir respuestas adecuadas.

El desafío, entonces, es intelectual antes que político o económico. Se trata de revisar hábitos de análisis, de cuestionar automatismos y de abrir espacio a interpretaciones más rigurosas. En un contexto donde todo parece acelerarse, detenerse a pensar sin atajos se vuelve no solo necesario, sino imprescindible. Lo que no se hace bien en este hito del recorrido se pagará invariablemente en algún tropiezo.