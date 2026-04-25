La eterna ilusión de pertenecer de una clase media aspiracional

Hay una porción significativa de la sociedad que vive atrapada en una narrativa cómoda, seductora y profundamente engañosa. No son los grupos más vulnerables ni las élites consolidadas de los altos estamentos. Es ese segmento intermedio, amplio, ruidoso, que ha decidido edificar su personalidad sobre un anhelo permanente. No tiene que ver sobre lo que tiene, sino acerca de lo que cree merecer. No importa lo que logró, sino lo que imagina que debería haber alcanzado a estas alturas.

Esa franja no se reconoce por sus números sino por sus gestos verificables. Elige colegios, selecciona consumos, utiliza discursos y genera vínculos que refuercen una pertenencia específica deseada. Suele rodearse de signos que la acerquen a un escalón superior. La lógica no es esencialmente económica, es más bien icónica. La validación no proviene del balance personal, sino de la mirada ajena llevando a cabo una puesta en escena teatral cuidadosamente montada.

"Además, esa identidad aspiracional suele venir acompañada de un alegato moral. Se habla de mérito, de empeño, de bonanza y ascenso, pero muchas veces esas palabras no se traducen en acciones contundentes, quedando en el plano meramente declarativo, funcionando más como justificación que como guía, diciendo una cosa mientras se practica lo opuesto."

El problema de fondo no consiste en pretender estar en un lugar determinado. La ambición, bien entendida, es un potente motor de progreso y habría que valorarla. Lo que aquí aparece es otra cosa, concretamente lo que emerge es la decisión de habitar una suerte de ficción. Una representación sostenida a fuerza de endeudamiento, tensión financiera y negación trae derivaciones inocultables. De esa manera se gasta más de lo que se genera, se posterga lo importante para sostener lo visible, se resigna estabilidad a cambio de apariencia.

En ese contexto, el consumo deja de ser una herramienta para transformarse en un lenguaje. Cada compra es un mensaje, cada elección un intento de ser parte de esa estirpe. No importa tanto qué se adquiere, sino qué es lo que comunica esa actitud. El objetivo no es mejorar la calidad de vida, sino sostener un relato casi a cualquier precio, sin advertir que eso puede ser una farsa letal. La realidad no desaparece por ignorarla. La falta de ahorro, la fragilidad laboral, la ausencia de planificación, todo eso permanece, pero se logra disimular. Se esconde detrás de una estética, de un estilo, de una narrativa cuidadosamente pergeñada. Pero los números no negocian y cuando la coyuntura periférica se vuelve adversa, esa inconsistencia queda expuesta con demasiada crudeza.

"Salir de esa trampa no implica necesariamente renunciar a los sueños. Implica ordenar la visión, volver a poner el foco en lo estructural para generar ingresos sostenibles, apostar por el ahorro y la inversión, formarse y comprender que sin disciplina y perseverancia nada bueno se consigue. Para eso es vital aceptar el punto de partida, aunque eso incomode, y desde allí, tratar de construir genuinamente, sin atajos mágicos, sin maquillaje artificial, sin relatos piadosos."



Allí aparece otro rasgo distintivo vinculado a la externalización de responsabilidades. Cuando el equilibrio se rompe, la explicación siempre está afuera. El mercado, la política, el gobierno, la economía, los precios. Todo influye, claro, pero rara vez se revisan las decisiones propias. Se exige más de lo que se está dispuesto a corregir. Se reclama un entorno favorable mientras se evita el esfuerzo incómodo de cambiar conductas y sincerar las posibilidades reales.

Esa mecánica genera una tirantez infinita. Se quiere vivir como si se hubiera llegado, pero se depende de condiciones que no se controlan. Se pretende prosperidad sin sacrificio consistente. Se demanda previsibilidad mientras la irresponsabilidad propia no contribuye. Es una ecuación insostenible en el mediano plazo.

Además, esa identidad aspiracional suele venir acompañada de un alegato moral. Se habla de mérito, de empeño, de bonanza y ascenso, pero muchas veces esas palabras no se traducen en acciones contundentes, quedando en el plano meramente declarativo, funcionando más como justificación que como guía, diciendo una cosa mientras se practica lo opuesto.

"Pertenecer no debe ser una declaración superficial ni producto de una estética impostada. Tendría que ser el corolario de un conjunto de virtudes que se ejercitan a diario con decisiones compactas, repetidas de un modo congruente, sobre todo cuando nadie está observando."



El riesgo no es solo individual ya que cuando este comportamiento se masifica, impacta en la cultura instalando la perversa idea de que parecer es suficiente, de que proyectar es igual a fundar, de que la retórica puede suplir a la realidad. Eso debilita cualquier intento serio de desarrollo porque mirarse al espejo de lo que se quiere ser, sin trabajar para lograrlo es una invitación a quedar encerrado en una ilusión inaceptable.

Salir de esa trampa no implica necesariamente renunciar a los sueños. Implica ordenar la visión, volver a poner el foco en lo estructural para generar ingresos sostenibles, apostar por el ahorro y la inversión, formarse y comprender que sin disciplina y perseverancia nada bueno se consigue. Para eso es vital aceptar el punto de partida, aunque eso incomode, y desde allí, tratar de construir genuinamente, sin atajos mágicos, sin maquillaje artificial, sin relatos piadosos.

"La verdadera frontera no está entre las supuestas clases sociales, sino entre quienes eligen construir y los que prefieren aparentar, entre quienes asumen el costo del crecimiento evolutivo y aquellos que se refugian en la fantasía infantil. La ilusión de pertenecer puede ser reconfortante en el vacío, pero es, en el fondo, una patética postura que rechaza la maravillosa chance de hacer las cosas bien. Nadie seriamente alcanza el éxito sobre la base de renuncias disfrazadas de aspiración."



Pertenecer no debe ser una declaración superficial ni producto de una estética impostada. Tendría que ser el corolario de un conjunto de virtudes que se ejercitan a diario con decisiones compactas, repetidas de un modo congruente, sobre todo cuando nadie está observando.

La verdadera frontera no está entre las supuestas clases sociales, sino entre quienes eligen construir y los que prefieren aparentar, entre quienes asumen el costo del crecimiento evolutivo y aquellos que se refugian en la fantasía infantil. La ilusión de pertenecer puede ser reconfortante en el vacío, pero es, en el fondo, una patética postura que rechaza la maravillosa chance de hacer las cosas bien. Nadie seriamente alcanza el éxito sobre la base de renuncias disfrazadas de aspiración.