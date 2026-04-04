¿Como impacta la Inocencia Fiscal en los jubilados?

La reciente sanción y puesta en marcha de la denominada "Ley de Inocencia Fiscal" a finales de 2025 marca un hito en la relación, históricamente tensa, entre el contribuyente y el Estado Argentino. Para quienes ejercemos el derecho desde la seguridad social, analizando a diario la vulnerabilidad de nuestros adultos mayores, esta normativa no debe leerse simplemente como una reforma técnica de la ARCA (ex AFIP), sino como un cambio de paradigma que impacta directamente en la tranquilidad patrimonial de quienes han aportado toda una vida al sistema.

Durante décadas, el sistema tributario argentino operó bajo una suerte de presunción de culpabilidad fáctica. El jubilado, aquel que logró capitalizar un pequeño ahorro tras años de esfuerzo, se encontraba a menudo en un laberinto burocrático ante cualquier movimiento de fondos que no encajara en los rígidos y desactualizados parámetros del fisco. Hoy, el panorama propone una tregua necesaria.

El fin de la persecución sobre el ahorro histórico

Uno de los pilares de esta ley es la consagración del principio de "Inocencia Fiscal". Este concepto, que parece extraído de las garantías fundamentales del derecho penal, se traslada al ámbito administrativo para proteger lo que popularmente conocemos como el "ahorro del colchón". Para el jubilado, este punto es vital.

Muchos jubilados han guardado durante años remanentes de sus salarios, indemnizaciones o herencias que, por desconfianza en la estabilidad del sistema financiero, quedaron fuera del circuito bancario. Hasta hace poco, intentar bancarizar esos fondos para afrontar una cirugía, ayudar a un nieto con su primera vivienda o simplemente mejorar la calidad de vida, disparaba alarmas de inspección que exigían pruebas documentales imposibles de rastrear décadas después.

La nueva ley establece que el Estado ya no puede presumir que todo fondo no declarado proviene de una evasión reciente. Al elevar los umbrales de punibilidad y simplificar la justificación de origen de fondos para montos menores y medianos, se le devuelve al jubilado la soberanía sobre su patrimonio remanente sin el estigma de la sospecha constante.

La arquitectura de Ganancias y el mínimo de subsistencia

Desde la perspectiva del derecho previsional, el impacto más tangible se observa en la reconfiguración del Impuesto a las Ganancias (ahora reintegrado en el esquema de Cuarta Categoría). Aquí es donde se debe ser vigilante. Si bien la ley busca la simplificación, la aplicación de la deducción específica para jubilados —equivalente a ocho haberes mínimos— sigue siendo el campo de batalla por la dignidad del haber.

La Ley de Inocencia Fiscal introduce un mecanismo de "declaración jurada simplificada" que busca evitar que el jubilado deba contratar costosos asesoramientos contables para cumplir con obligaciones formales. Sin embargo, el verdadero beneficio reside en la estabilidad de las reglas de juego. El concepto de "tapón fiscal" incluido en la normativa asegura que, una vez aceptada la liquidación propuesta por el organismo recaudador, el período queda sellado. Esto elimina la espada de Damocles que significaban las revisiones retroactivas, que para una persona de 80 años representaban un estrés psicológico y financiero devastador.

Prescripción y seguridad jurídica

El derecho al olvido fiscal. Sabemos que el tiempo es un factor determinante en la equidad. La reducción del plazo de prescripción de cinco a tres años para los contribuyentes cumplidores es, quizás, el beneficio más silencioso pero potente de esta reforma.

Para un jubilado que ha mantenido su conducta fiscal en orden, el hecho de que el Estado solo pueda hurgar en sus cuentas tres años hacia atrás otorga una seguridad jurídica que antes era quimérica. En un país donde las leyes cambian con la frecuencia de las estaciones, acotar la ventana de revisión fiscal es una forma de respetar el derecho al descanso. La paz mental de saber que su patrimonio, aquel que servirá de sustento para su vejez y legado para sus herederos, no será cuestionado por tecnicismos de un pasado remoto, es un avance en derechos humanos de cuarta generación.

El jubilado como sujeto de tutela preferente

No podemos soslayar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiterado en fallos como "García, María Isabel" que los jubilados son sujetos de tutela preferente. Bajo esta luz, la Ley de Inocencia Fiscal debe ser interpretada. La vulnerabilidad no solo es física o económica, sino también administrativa.

La digitalización forzosa de la ARCA y las exigencias de cumplimiento fiscal a menudo se convierten en una barrera de acceso a la justicia para quienes no son nativos digitales. Por ello, la simplificación del régimen y la presunción de inocencia actúan como un puente que reduce la brecha entre el anciano y el aparato estatal. El sistema empieza a entender que el jubilado no es un evasor en potencia, sino un ciudadano que ya cumplió con su carga social y que ahora merece que el Estado le facilite, y no le entorpezca, la disposición de sus recursos.

Una reflexión necesaria sobre la formalización

Por último, esta ley podría incentivar una formalización que, paradójicamente, puede fortalecer las arcas del sistema previsional. Al eliminar el miedo a la sanción desmedida, se fomenta que los capitales ociosos vuelvan al circuito productivo. Sin embargo, debemos advertir que la "inocencia" no es impunidad. La ley premia la buena fe, pero mantiene fuertes sanciones para la evasión sistémica de gran escala.

En conclusión, la Ley de Inocencia Fiscal es un paso hacia la madurez institucional. Para el sector pasivo, representa la oportunidad de vivir una vejez con mayor autonomía financiera y menos fricción con el fisco. Nuestro rol, como profesionales del derecho, será velar para que estas promesas de simplificación y respeto no queden sepultadas bajo nuevas reglamentaciones reglamentarias que desvirtúen el espíritu de la norma. La justicia social también se escribe con tinta fiscal, y hoy esa tinta parece estar empezando a reconocer el valor del esfuerzo de toda una vida.

Silvia Zarza

Abogada UNNE

Especialista en derecho

previsional

Planificación patrimonial y sucesoria