Agostina, un grito nacional

La noticia golpeó a Córdoba y a todo el país con la fuerza de las tragedias que interpelan mucho más que a una familia. Tras una semana de búsqueda, las autoridades informaron el hallazgo de restos humanos que pertenecen, según indicó el fiscal de la causa, “en un 98%” a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada. Aunque todavía restan pericias forenses para la confirmación definitiva, la investigación ya tiene un detenido: Claudio Barrelier, señalado como el principal sospechoso.

Pero reducir este hecho a una crónica policial sería una forma de fracaso colectivo. Porque detrás de cada nombre propio hay una realidad que excede el expediente judicial. Agostina no es solamente una víctima de un presunto crimen aberrante. Es también el símbolo de una deuda que la sociedad argentina mantiene con la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes.

La conmoción que genera este caso no proviene únicamente de la brutalidad que se investiga. Surge también de una pregunta incómoda y persistente: ¿cuántas señales previas fueron ignoradas? ¿Cuántas veces el Estado, las instituciones o la propia comunidad llegan tarde cuando una adolescente se encuentra en situación de vulnerabilidad?

La desaparición de una menor de edad nunca puede ser tratada como un episodio rutinario. Cada hora cuenta. Cada alerta debe movilizar recursos, coordinación y compromiso. Cuando una búsqueda concluye con el hallazgo de un cuerpo, no sólo queda destruida una familia; también queda expuesta la necesidad de revisar protocolos, fortalecer mecanismos de prevención y garantizar respuestas más rápidas y eficaces.

La Justicia tiene ahora una responsabilidad enorme. Debe investigar con profundidad, actuar con celeridad y ofrecer respuestas claras a una sociedad que observa con dolor e indignación. No se trata únicamente de determinar responsabilidades penales individuales. También corresponde analizar si existieron fallas institucionales, omisiones o circunstancias que pudieron haber contribuido a que una adolescente terminara en una situación tan extrema.

La experiencia argentina demuestra que los casos de violencia contra niñas y adolescentes rara vez aparecen de manera aislada. Suelen desarrollarse en contextos complejos, atravesados por desigualdades, vulnerabilidades sociales, ausencia de redes de contención o fallas en los sistemas de protección. Por eso, cuando ocurre una tragedia como esta, la respuesta no puede agotarse en la condena de un presunto responsable.

Es imprescindible discutir políticas públicas que protejan de manera efectiva a las infancias. Hace falta fortalecer los organismos especializados, mejorar los sistemas de alerta temprana, capacitar a quienes intervienen en situaciones de riesgo y garantizar que cada denuncia sea atendida con la seriedad que merece. La prevención debe ocupar el mismo lugar que la sanción.

También existe una responsabilidad social. La indiferencia es terreno fértil para la violencia. Las comunidades deben involucrarse, escuchar, acompañar y denunciar cuando detectan situaciones preocupantes. La protección de los menores no puede recaer exclusivamente sobre las familias ni sobre los organismos estatales. Es una tarea colectiva.

Hoy Córdoba llora a una adolescente que tenía toda una vida por delante. Una vida truncada de la manera más cruel. El dolor de quienes la conocieron difícilmente encuentre consuelo. Sin embargo, el peor desenlace posible sería permitir que el tiempo convierta este caso en una noticia más dentro de una larga lista de tragedias.

Agostina Vega merece verdad. Merece una investigación exhaustiva. Merece que la Justicia actúe sin dilaciones ni privilegios. Y merece, sobre todo, que su nombre se transforme en un llamado de atención para toda la sociedad.

Porque cuando una adolescente desaparece y termina muerta, no fracasa solamente una persona. Fracasa una red de protección que debería haber sido capaz de cuidarla. Que el reclamo por Agostina no se apague con el paso de los días. Que se convierta en un compromiso permanente con la justicia, la prevención y la defensa irrestricta de nuestras infancias y adolescencias.

