Dos Argentinas, una discusión

Las declaraciones realizadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para explicar el origen de parte de su patrimonio ofrecen una imagen reveladora de la distancia que puede existir entre la experiencia económica de la dirigencia y la realidad cotidiana de millones de argentinos.

Mientras el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó en mayo de 2026 un ingreso de 1.498.741 pesos para no ser considerada pobre y 681.246 pesos para no caer en la indigencia, el principal funcionario político del Gobierno eligió justificar inconsistencias patrimoniales a través de una historia que, aun cuando pudiera ser cierta, resulta difícil de conciliar con la experiencia económica de la inmensa mayoría de la sociedad.

Adorni sostuvo que junto a su esposa realizaron una inversión temprana en criptomonedas y explicó: “Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil”. También afirmó: “Toda mi vida ahorré en negro. No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro”.

Más allá de las implicancias judiciales, tributarias o administrativas que puedan derivarse de esas afirmaciones, el problema político es otro. Lo que emerge de esas declaraciones es una concepción de la normalidad económica profundamente distinta de la que atraviesa a la mayoría de los argentinos.

Hablar de una inversión inicial de 200.000 dólares supone referirse a un capital inaccesible para prácticamente cualquier trabajador promedio. Más aún en un país donde amplios sectores de la población luchan por alcanzar ingresos que les permitan cubrir las necesidades básicas definidas por los propios parámetros oficiales.

La cuestión no es si alguien tiene derecho a invertir, ahorrar o generar riqueza. Tampoco si Bitcoin fue una buena o mala decisión financiera. El punto es que la explicación ofrecida por el jefe de Gabinete parece desarrollarse en un universo económico paralelo al que describen los datos del INDEC.

La documentación presentada por Adorni en su declaración jurada incorpora activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, en su mayoría provenientes de inversiones realizadas con Bitcoin. Según la reconstrucción patrimonial presentada por el funcionario, esos activos explicarían buena parte del crecimiento de su patrimonio familiar.

La pregunta que surge no es solamente si la documentación alcanza para despejar dudas legales. También es si la explicación resulta verosímil desde el punto de vista político y social.

Cuando un funcionario afirma que ahorró durante años dinero no declarado y presenta esa conducta como una práctica extendida o comprensible, corre el riesgo de naturalizar aquello que, precisamente, el Estado debería desalentar. Y cuando además sostiene que ese ahorro le permitió disponer de cientos de miles de dólares para invertir en criptomonedas, la distancia con la realidad de quienes apenas intentan sostener su nivel de vida se vuelve aún más evidente.

Los datos oficiales muestran una sociedad donde la preocupación principal no pasa por administrar ganancias extraordinarias derivadas de activos digitales, sino por alcanzar ingresos suficientes para no caer por debajo de la línea de pobreza. Esa es la dimensión que vuelve llamativas las declaraciones de Adorni.

No porque sea imposible que una inversión temprana en Bitcoin haya generado ganancias importantes. De hecho, la historia de esa criptomoneda registra numerosos casos de apreciación extraordinaria. Lo que resulta difícil de asimilar es la naturalidad con la que un alto funcionario presenta como parte de su trayectoria personal una combinación de ahorro no declarado y disponibilidad de capitales que se encuentra muy lejos de la experiencia económica de la inmensa mayoría de los ciudadanos que hoy representa.

En definitiva, el contraste no es entre Bitcoin y el peso. Es entre una explicación patrimonial basada en cientos de miles de dólares y una realidad social en la que casi un millón y medio de pesos apenas alcanza para que una familia argentina no sea considerada pobre.