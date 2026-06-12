Defender el cambio, no a los funcionarios

La política argentina atraviesa una etapa de profundas transformaciones. El gobierno de Javier Milei llegó al poder impulsado por una demanda social clara: terminar con los privilegios, combatir la opacidad del Estado y construir una cultura pública basada en la transparencia. Millones de ciudadanos respaldaron esa propuesta porque estaban cansados de las prácticas que durante décadas erosionaron la confianza en las instituciones.

Por eso, cuando surge una controversia relacionada con la conducta de un funcionario de primera línea, el debate trasciende a la persona involucrada. Lo que está en juego no es solamente el futuro de un dirigente, sino la credibilidad del proyecto político que prometió cambiar las reglas de juego.

En ese contexto deben interpretarse las recientes declaraciones de Mauricio Macri. El expresidente y actual titular del PRO sostuvo en la red social X: “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”. La frase constituye mucho más que una crítica puntual. Es un mensaje dirigido al corazón mismo de la narrativa oficialista.

La situación se volvió especialmente delicada después de que Manuel Adorni reconociera haber omitido ahorros no declarados en sus declaraciones juradas. Más allá de las explicaciones que pueda ofrecer el funcionario y de las eventuales consecuencias administrativas o legales que correspondan, el episodio abre un interrogante inevitable: ¿cómo debe reaccionar un gobierno que hizo de la transparencia uno de sus principales estandartes?

La respuesta parece sencilla desde el punto de vista político. Cuando una gestión construye su legitimidad sobre determinados valores, está obligada a aplicarlos con la misma severidad hacia los propios que hacia los adversarios. De lo contrario, corre el riesgo de caer en aquello que durante años criticó.

La Argentina conoce demasiado bien los costos de la doble vara. Durante décadas, distintos gobiernos justificaron conductas cuestionables apelando a la lealtad política, la conveniencia electoral o la necesidad de preservar la estabilidad interna. El resultado fue una progresiva pérdida de confianza ciudadana. La sociedad dejó de creer en los discursos porque observaba una distancia creciente entre las palabras y los hechos.

Precisamente por eso, el gobierno de Milei enfrenta una prueba relevante. No se trata de determinar si un funcionario es valioso para la estrategia comunicacional de la administración o si ha cumplido un papel destacado en la defensa del proyecto libertario. La cuestión central es si los principios proclamados durante la campaña siguen vigentes cuando la controversia alcanza a uno de los propios.

La advertencia de Macri también refleja una preocupación compartida por sectores que acompañan al oficialismo desde afuera. Muchos de quienes respaldaron el cambio político no lo hicieron por afinidad personal con determinados dirigentes, sino por la expectativa de construir una nueva cultura institucional. Para esos votantes, la coherencia tiene un valor incluso superior a la eficacia política de corto plazo.

Es posible que dentro de la Casa Rosada exista la tentación de cerrar filas y proteger a un colaborador cercano. Sin embargo, la experiencia demuestra que las crisis de confianza rara vez se resuelven mediante la negación o el corporativismo. Por el contrario, suelen encontrar una salida cuando las autoridades actúan con claridad, asumen responsabilidades y envían señales inequívocas de compromiso con los valores que dicen representar.

En definitiva, el desafío para el Presidente no consiste únicamente en administrar una controversia coyuntural. Lo que está en discusión es la consistencia de una promesa política que movilizó a millones de argentinos. Los gobiernos pasan, los funcionarios también. Pero la credibilidad de un proceso de cambio depende de algo mucho más profundo: la capacidad de demostrar que los principios no son negociables, aun cuando resulte políticamente incómodo hacerlo.