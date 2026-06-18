Sospechas, silencios y costos políticos

La fortaleza de un gobierno no se mide únicamente por sus indicadores económicos ni por la contundencia de sus discursos. También se evalúa por la rapidez y la firmeza con que actúa cuando aparecen sospechas sobre la conducta de sus funcionarios. En ese terreno, la administración de Javier Milei enfrenta un desafío que trasciende nombres propios y obliga a una reflexión más profunda sobre la vara ética con la que se ejerce el poder.



Las recientes revelaciones sobre una compra de artículos para el hogar por más de ocho millones de pesos, presuntamente facturada a nombre de una funcionaria de la Casa Rosada y vinculada, según distintas publicaciones periodísticas, a una propiedad asociada al vocero presidencial Manuel Adorni, se suman a una serie de episodios que han despertado interrogantes públicos. Como ocurre en cualquier Estado de derecho, corresponde que la Justicia determine responsabilidades y establezca si existieron o no irregularidades. Sin embargo, el debate político no puede quedar suspendido hasta que lleguen sentencias definitivas.



La discusión adquiere mayor relevancia cuando estos hechos son observados junto a otros antecedentes que ya forman parte de la conversación pública. Entre ellos aparecen las informaciones referidas a adquisiciones de propiedades realizadas con dólares en efectivo y al hallazgo de un dispositivo de almacenamiento que, según trascendió, contenía referencias a una importante cantidad de activos en criptomonedas. Cada uno de esos episodios puede tener explicaciones legítimas. Lo que resulta más difícil de explicar es la acumulación de situaciones que, al menos desde la percepción ciudadana, alimentan sospechas y erosionan la confianza.



El problema central no es únicamente la existencia de denuncias. En democracia, las denuncias son frecuentes y muchas veces terminan desestimadas. La cuestión es cómo reaccionan los gobiernos cuando esas denuncias alcanzan a integrantes de su propia estructura. Allí es donde la conducta de la administración Milei queda bajo observación.



Durante la campaña electoral y en los primeros meses de gestión, el oficialismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de una ruptura con las prácticas tradicionales de la dirigencia. La promesa de una nueva ética pública fue uno de los pilares del discurso libertario. Por eso mismo, cada sospecha que involucra a funcionarios propios tiene un impacto político superior al que tendría en otras administraciones. Cuanto más alto se coloca el estándar moral, mayor es la exigencia para cumplirlo.



En ese contexto, el tiempo que demora la Presidencia de la Nación en adoptar decisiones administrativas respecto de funcionarios cuestionados se vuelve un elemento político en sí mismo. No se trata de prejuzgar ni de reemplazar a los tribunales. Tampoco de afirmar culpabilidades antes de que existan pruebas concluyentes. Se trata de comprender que la responsabilidad política opera en un plano distinto al de la responsabilidad penal.



Cuando un funcionario es objeto de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito u otras conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública, la demora en tomar distancia puede interpretarse como una señal de tolerancia, indiferencia o protección. Y esa percepción, justa o injusta, tiene consecuencias institucionales.



La Argentina atraviesa una etapa en la que la confianza pública es un recurso escaso. Precisamente por eso, quienes llegaron al poder prometiendo terminar con los privilegios y las zonas grises de la política deberían ser los primeros interesados en despejar cualquier duda. La transparencia no consiste solamente en proclamar principios; consiste en actuar con rapidez cuando esos principios son puestos a prueba. Allí es donde se juega la credibilidad de un gobierno y, en última instancia, la consistencia de su discurso.