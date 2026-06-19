Un gesto saludable que no despeja las dudas

La decisión del presidente de designar un nuevo vocero presidencial constituye una señal institucional que merece ser valorada. En un contexto político donde la comunicación gubernamental ocupa un lugar central en la construcción de confianza pública, que la máxima autoridad del país opte por renovar una figura tan visible puede interpretarse como un intento de preservar la credibilidad de la palabra oficial. Más aún cuando el funcionario saliente, Manuel Adorni, atraviesa una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que inevitablemente proyecta sombras sobre su desempeño público.



No se trata aquí de desconocer principios básicos del Estado de Derecho. Toda persona debe ser considerada inocente hasta que la Justicia determine lo contrario. Tampoco corresponde emitir condenas anticipadas ni convertir una investigación en una sentencia. Sin embargo, la política no se rige únicamente por estándares judiciales. También exige criterios de ejemplaridad, responsabilidad institucional y confianza ciudadana.



En ese sentido, el cambio de vocero aparece como una medida razonable. La función de quien comunica diariamente las decisiones del Gobierno requiere una autoridad moral y una credibilidad difíciles de sostener cuando pesan sospechas de corrupción sobre la propia figura encargada de transmitir el mensaje oficial. La vocería presidencial no es un cargo técnico más: es la voz visible del Estado ante la sociedad.



Por eso resulta positivo que el Gobierno haya decidido dar una nueva cara a esa función. La renovación permite, al menos en parte, evitar que las explicaciones sobre la gestión queden permanentemente atravesadas por preguntas vinculadas a la situación personal del funcionario. También representa una oportunidad para que la comunicación institucional recupere centralidad por encima de las controversias individuales.



Sin embargo, la decisión deja una pregunta inevitable. Si las circunstancias justifican que Adorni abandone la vocería presidencial, ¿alcanzan las explicaciones ofrecidas hasta ahora para sostenerlo en un puesto de primera línea dentro de la estructura gubernamental?



Las entrevistas brindadas por el funcionario durante los últimos meses no han logrado despejar completamente las dudas. Más bien han mostrado un esfuerzo defensivo que, lejos de clausurar el debate público, ha mantenido abiertas las inquietudes. La reiteración de argumentos, la apelación a la presunción de inocencia y las descalificaciones hacia algunos cuestionamientos pueden resultar insuficientes frente a una demanda social cada vez más exigente en materia de transparencia.



La credibilidad de un funcionario no depende exclusivamente de su situación procesal. También se construye a partir de la confianza que inspira su conducta pública. Y cuando aparecen interrogantes sobre la evolución patrimonial de un dirigente, las respuestas deben ser contundentes, completas y capaces de disipar cualquier sospecha razonable. Hasta ahora, esa convicción no parece haberse consolidado en amplios sectores de la opinión pública.



Por eso la continuidad de Adorni en un cargo de máxima relevancia política genera una contradicción difícil de ignorar. El Gobierno parece reconocer implícitamente el desgaste que producía su permanencia como vocero, pero al mismo tiempo considera que ese desgaste no alcanza para apartarlo de la primera línea de gestión. Esa dualidad puede terminar debilitando el mensaje que pretende transmitir el propio cambio.



La administración nacional tiene derecho a sostener a los funcionarios que considere adecuados mientras no exista una resolución judicial que los comprometa. Pero también debe comprender que la confianza pública es un activo tan importante como cualquier respaldo legal. Y esa confianza se fortalece cuando los estándares de integridad son más exigentes que las obligaciones mínimas impuestas por los tribunales.



El reemplazo de Adorni en la vocería constituye, sin dudas, un paso en la dirección correcta. Reconoce la necesidad de preservar la institucionalidad de una función estratégica y evita que la palabra oficial quede asociada a controversias personales. Lo que todavía resta saber es si ese gesto alcanzará para responder una pregunta más profunda: si un funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito puede seguir representando, desde un lugar central, los valores de transparencia y ejemplaridad que toda gestión pública debería procurar encarnar.