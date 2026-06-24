La atención: un insumo escaso que debilita la democracia

Durante mucho tiempo creímos que el principal problema de las sociedades democráticas era la falta de información. La solución parecía sencilla: más acceso al conocimiento, más medios de comunicación, más voces, más posibilidades de expresión. Internet vino a prometer precisamente eso. Sin embargo, el resultado terminó siendo bastante más complejo.

Hoy no vivimos en una sociedad con escasez de información, sino en una sociedad saturada de ella. Noticias, videos, mensajes, memes, podcasts, influencers, publicaciones y cadenas de WhatsApp compiten simultáneamente por un recurso que se ha vuelto extraordinariamente escaso: nuestra atención.

Y allí radica uno de los grandes desafíos de la democracia contemporánea.

La política democrática siempre requirió ciudadanos capaces de informarse, reflexionar y deliberar. Requirió tiempo para comprender problemas complejos, evaluar propuestas y controlar a quienes ejercen el poder.

Pero la lógica del ecosistema digital funciona en sentido contrario. Premia la velocidad sobre la reflexión, la emoción sobre el razonamiento y el impacto inmediato sobre el análisis pausado.

“En la era digital, antes de intentar convencer a alguien, el político debe lograr algo mucho más elemental y complejo: que el ciudadano le dedique unos segundos de su tiempo”

En este nuevo escenario, la lucha por el voto es, antes que nada, una lucha por la atención.

Antes, los dirigentes competían por persuadir. Hoy deben lograr algo previo: que alguien los escuche. La secuencia parece haberse invertido. Primero hay que captar la atención; recién después es posible despertar interés, formar opinión y eventualmente conseguir un voto.

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han ha señalado con precisión el problema: la sociedad contemporánea no padece escasez de información, sino exceso. El cuello de botella no está en la emisión del mensaje, sino en la capacidad de hacerse escuchar.

El problema es que la atención no siempre se conquista mediante las mejores ideas. Con frecuencia se obtiene mediante el escándalo, la confrontación, la provocación o la simplificación extrema. El mercado digital de la atención recompensa aquello que genera reacciones rápidas. Y la política, inevitablemente, se adapta a esas reglas.

No se trata de un fenómeno exclusivo de un partido o de una ideología. Es una transformación estructural que atraviesa a casi todas las democracias contemporáneas. Los liderazgos se convierten en marcas. Los debates públicos se condensan en frases breves. Las propuestas complejas ceden espacio frente a consignas diseñadas para circular con facilidad en las redes sociales.

El riesgo es evidente: que la competencia democrática deje de ser una competencia de argumentos para convertirse en una competencia de visibilidad.

El escritor Johann Hari plantea una idea inquietante: “la democracia es una forma de atención colectiva sostenida”. La frase merece ser tomada en serio. Una sociedad democrática necesita que millones de personas puedan concentrarse durante cierto tiempo en los problemas comunes. Necesita ciudadanos capaces de seguir un debate, comprender una política pública y distinguir entre información y propaganda.

"Antes el marketing era el vehículo de las ideas. Hoy las ideas corren el riesgo de convertirse en accesorio del marketing”

Cuando esa capacidad de atención se deteriora, también se debilita la calidad de la deliberación democrática. “No es que pensemos menos: pensamos peor, más deprisa y con menos profundidad”, afirma la psicóloga María Rubio, comparando este fenómeno con el sedentarismo físico.

Mucho antes de Internet, la filósofa Simone Weil había advertido algo igualmente profundo. Para ella, la atención no era solamente una facultad intelectual. Era una virtud moral. Prestar verdadera atención a la realidad y a los demás constituía una forma de respeto y de reconocimiento.

Tal vez allí encontremos una enseñanza particularmente valiosa para nuestro tiempo. La crisis de la atención no es solamente tecnológica ni psicológica. También es política y ética.

Una democracia sana requiere ciudadanos que puedan detenerse, escuchar, dudar, comparar argumentos y comprender matices. Sin atención no hay reflexión. Sin reflexión no hay juicio crítico. Y sin juicio crítico la democracia corre el riesgo de transformarse en una simple competencia de estímulos diseñada por especialistas en marketing político.

La paradoja es notable. Nunca la humanidad dispuso de tanta información al alcance de la mano. Y, sin embargo, pocas veces resultó tan difícil sostener la atención sobre aquello que realmente importa.

Quizás el desafío democrático del siglo XXI no consista únicamente en garantizar la libertad de expresión, sino también en preservar las condiciones culturales que hacen posible escuchar, comprender y pensar.

Porque una ciudadanía distraída puede seguir votando. Pero una ciudadanía incapaz de prestar atención difícilmente pueda gobernarse a sí misma.