Adorni: el gobierno de la incertidumbre

En política, las crisis no siempre estallan con estruendo. A veces se manifiestan en forma de silencios, versiones cruzadas y desmentidas poco convincentes. En esos momentos, el problema deja de ser únicamente el hecho que originó el conflicto y pasa a ser la incapacidad del poder para controlar el relato y transmitir certezas. Eso parece estar ocurriendo hoy en la Casa Rosada.



Según publicó este viernes un medio metropolitano, la continuidad del jefe de Gabinete volvió a quedar envuelta en una fuerte incertidumbre. Incluso fuentes oficiales habrían reconocido que su permanencia podría definirse en cuestión de horas, una vez que el presidente Javier Milei regrese de su viaje a España. El dato no sería menor: también se estaría evaluando quién podría asumir el cargo en caso de concretarse la salida.



Más allá de si finalmente ocurre o no el relevo, lo verdaderamente significativo es el mensaje que transmite la situación. Cuando desde el propio oficialismo se multiplican las versiones sobre un posible desplazamiento de un funcionario de primera línea, la percepción pública es que existe una crisis política que todavía no encuentra una resolución.



Todo gobierno enfrenta tensiones internas. Es parte natural del ejercicio del poder. Sin embargo, la diferencia entre una administración sólida y otra vulnerable suele medirse por la manera en que gestiona esas tensiones. La incertidumbre prolongada erosiona la autoridad, alimenta las especulaciones y ofrece a la oposición un terreno fértil para impulsar iniciativas que, en otro contexto, quizás tendrían menor impacto.



No sorprende, entonces, que distintos sectores opositores ya preparen nuevos intentos para avanzar con pedidos de remoción en el Congreso. En la lógica parlamentaria, la debilidad percibida del oficialismo suele convertirse rápidamente en una oportunidad política para quienes buscan condicionarlo.



Al mismo tiempo, la situación vuelve a poner en evidencia un desafío permanente de la actual administración: la gestión de la comunicación política. Un gobierno que hizo de la batalla cultural y de la construcción del relato uno de sus principales activos no puede permitirse que las principales noticias sobre su funcionamiento provengan de filtraciones o trascendidos anónimos.



La comunicación institucional cumple una función esencial en cualquier democracia. No se trata únicamente de informar decisiones, sino de reducir la incertidumbre y fortalecer la confianza de ciudadanos, mercados e instituciones. Cuando esa comunicación falla, el vacío suele ser ocupado por rumores, interpretaciones y versiones contradictorias.



También resulta inevitable preguntarse hasta qué punto la estabilidad política puede depender de una sola decisión presidencial. Si efectivamente la continuidad del funcionario se resolverá cuando Milei regrese al país, queda expuesta una fuerte concentración de las definiciones políticas en la figura del jefe del Estado. Ese estilo de conducción puede otorgar rapidez en determinadas circunstancias, pero también genera períodos de parálisis mientras se aguarda la palabra definitiva del Presidente.



La Argentina atraviesa un momento económico y social extremadamente delicado. En ese contexto, las disputas internas dentro del Poder Ejecutivo difícilmente sean una prioridad para una ciudadanía preocupada por la inflación, los ingresos y el empleo. Sin embargo, la estabilidad institucional constituye un requisito indispensable para abordar precisamente esos problemas.



Los gobiernos pueden cambiar ministros, reorganizar gabinetes o redefinir estrategias. Es parte de la dinámica política. Lo que no pueden naturalizar es la incertidumbre permanente como método de administración. Cuando las versiones se vuelven más relevantes que las decisiones y las especulaciones ocupan el lugar de las certezas, el costo termina siendo asumido por todo el sistema político.



Sea cual fuere el desenlace de esta historia durante los próximos días, la principal enseñanza es otra: la fortaleza de un gobierno no se mide únicamente por su capacidad para tomar decisiones difíciles, sino también por su habilidad para comunicar con claridad, ordenar su propia estructura y ofrecer previsibilidad en medio de la incertidumbre. En tiempos donde la confianza pública es un recurso escaso, esa tarea resulta tan importante como cualquier decisión de gestión.