La corrupción otra vez interpela a la política

Cada vez que una causa por presunto enriquecimiento ilícito vuelve a ocupar el centro de la agenda pública, la sociedad argentina revive una sensación conocida: la de asistir, una vez más, a un capítulo de una historia que parece repetirse sin descanso. No importa el signo político de los protagonistas ni el momento económico del país; el efecto siempre es el mismo. La confianza en las instituciones vuelve a resentirse.



La decisión judicial de solicitar la detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, marca un nuevo punto de inflexión en un expediente que ya venía generando una profunda repercusión pública. El requerimiento del fiscal Sergio Mola, según informaron diversos medios argentinos, se sustenta en la necesidad de garantizar las indagatorias y evitar eventuales riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación.



La resolución adquiere una dimensión aún mayor por producirse pocos días después de la difusión de videos en los que se observan importantes sumas de dinero en efectivo, presuntamente registradas en una propiedad vinculada al exintendente de Lomas de Zamora. Más allá del impacto visual que esas imágenes producen en la opinión pública, será la Justicia la encargada de determinar su autenticidad, su contexto y, sobre todo, su relevancia probatoria dentro de la causa.



Ese es precisamente uno de los desafíos más importantes de cualquier democracia: evitar que el juicio mediático reemplace al proceso judicial. Las imágenes pueden generar una fuerte impresión, pero las condenas solo pueden surgir de pruebas producidas conforme al debido proceso y con pleno respeto por las garantías constitucionales.



Sin embargo, reconocer la vigencia de la presunción de inocencia no implica minimizar el daño institucional que provocan este tipo de investigaciones. Cuando un exfuncionario de alta exposición pública vuelve a quedar bajo la lupa por la evolución de su patrimonio, el cuestionamiento trasciende a las personas involucradas y alcanza a todo el sistema político.



La corrupción tiene una capacidad singular para erosionar la legitimidad del Estado. No solo porque compromete recursos públicos o viola normas legales, sino porque instala la percepción de que existen sectores privilegiados capaces de vivir al margen de las reglas que rigen para el resto de la sociedad. Esa sensación resulta especialmente corrosiva en un país donde millones de ciudadanos enfrentan dificultades económicas cotidianas y realizan enormes esfuerzos para cumplir con sus obligaciones.



La política tampoco puede limitarse a observar estos procesos desde la distancia. Cada causa de corrupción representa una oportunidad para revisar los mecanismos de control, fortalecer los organismos de fiscalización y exigir mayores estándares de transparencia a quienes administran recursos públicos. Esperar exclusivamente la intervención de los tribunales supone llegar demasiado tarde.



La ciudadanía también merece explicaciones claras. Durante años, numerosos funcionarios construyeron carreras políticas bajo la promesa de representar los intereses colectivos. Cuando aparecen sospechas sobre un incremento patrimonial incompatible con los ingresos declarados, el silencio o las respuestas ambiguas solo profundizan el descrédito.



Es igualmente importante evitar las generalizaciones. No toda la dirigencia política es corrupta, como tampoco toda denuncia termina confirmándose en una condena. Pero sería un grave error desconocer que la reiteración de estos episodios alimenta un creciente escepticismo social hacia las instituciones democráticas.



La Argentina necesita recuperar la confianza pública, y ese objetivo solo será posible si la Justicia actúa con independencia, celeridad y absoluto respeto por las garantías procesales. Una investigación seria debe avanzar sin presiones políticas ni mediáticas, pero también sin privilegios ni demoras injustificadas.



El verdadero desafío no consiste únicamente en esclarecer un caso puntual. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para demostrar que nadie se encuentra por encima de la ley y que las responsabilidades públicas exigen un nivel de transparencia superior al del ciudadano común.



Porque, al final del camino, las democracias no se fortalecen cuando las denuncias ocupan los titulares. Se fortalecen cuando las instituciones funcionan, cuando los procesos llegan a una conclusión fundada y cuando la sociedad puede comprobar que la ley se aplica con el mismo rigor para todos, sin importar el cargo, la influencia o el poder de los involucrados.