"Me gustaría que la muerte me encuentre vivo" (Indio Solari)  

La mayoría de los medios de comunicación se vieron sobrepasados en la cobertura por el fallecimiento del Indio Solari, no lograron captar su dimensión, es posible que muy pocos comprendieran la magnitud de su desaparición física y del dolor y consternación que causa. Cuando se dieron cuenta el pueblo ya estaba en la calle. Rápidos de reflejos se acomodaron a la situación. Los que no entendieron nada, es el gobierno nacional y sus más acérrimos acólitos. El país para ellos termina en la disminución del gasto público, sacrificando gente.

Hablemos claro para entender el fenómeno, el Indio, fue mucho más que un ídolo popular a quien se admira y ama profundamente por sus logros o carisma, fue además una persona que orientaba y motivaba a un colectivo humano inmenso, a elegir determinada manera de existencia, trabajaba, accionaba con su música y poesía. Inspiró a millones y hoy lo seguirá haciendo, una joven en la cola para despedirlo decía “era el Dios de los rotos”, a esos rotos a los que ayudaba a encontrar esperanza en el desastre.

Ya quedó establecido que el Indio trasciende su existencia terrenal, logra la inmortalidad por su obra, la riqueza en la combinación de acordes y el uso de variaciones, la calidad del sonido y cómo se integran los instrumentos o voces. Pero a todo eso muy bueno, hay que agregar lo imprescindible la conexión emocional, evoca recuerdos, altera el estado de ánimo, libera motivaciones, deseos, ayuda en la toma de decisiones. Las melodías envuelven la poesía que se transforma en frases que el pueblo repite. Sin dudas, el cancionero Indio va a seguir siendo escuchado por diferentes generaciones y ese recuerdo hace del ídolo un símbolo eterno de la cultura.

Ángel de la soledad /y de la desolación /preso de tu ilusión/vas a bailar, a bailar, bailar. Una metáfora sobre las ilusiones del sistema moderno. El Indio nos decía: "Estás atrapado en libertad"

En la política argentina vivimos en varias oportunidades fenómenos populares de manifestaciones de amor inmenso de un pueblo hacia sus líderes, Perón y Evita tal vez los más impresionantes, también no hace tantos años, el de Néstor. Pero fueron casos donde los institucional estadual tuvo esencial preponderancia. El “Che” no tuvo funeral de cuerpo presente, millones de personas en todo el mundo, lo consagraron como un modelo revolucionario. El Pueblo los amó, por carisma, por proyectos, por entrega, por labor de gobierno y todos dejaron un legado.

En el deporte la figura indiscutible es El Diego, D1OS aún le dicen, más allá de su magia con la pelota, unificó la Nación bajo la bandera nacional, una especie de vengador geopolítico. Sus frases también aún retumban en los oídos de muchos, la que más impresionó: "Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono." Mediático, irreverente, irascible, fanáticamente argentino. Y llegó a la cumbre.

Como vemos en la cultura argentina, este fenómeno es palpable y se repite, como se evidenció tras el fallecimiento de Carlos "Indio" Solari. Todos tuvieron lo suyo e imprimieron su impronta, la devoción por el líder de Los Redondos se edificó casi desde la clandestinidad mediática, la autogestión extrema, la comunión colectiva que creó la "misa ricotera" para describir ese ritual social, festivo y a la vez respetuoso del rito religioso. El “pogo” más grande del mundo. La música seguirá sonando en las calles, el mito permanece intacto en la memoria popular.

Despiertan pasiones tan fuertes que, trascienden al debate político o ideológico sobre sus figuras, más allá de nada casuales coincidencias. El Che representa el “hombre nuevo” guiado por el altruismo, la solidaridad, buscando el bien colectivo por encima del lucro personal. El Indio, dio voz especialmente a las juventudes desamparadas post-dictadura y los 90. Maradona personificó la redención de la pobreza a través del genio. Perón, Evita y Néstor encauzaron esas demandas en conquistas institucionales. Todos representan a sectores populares y marginados. No hago comparaciones, ni marco diferencias, no vale la pena son demasiadas las coincidencias, por eso la misma despedida militante. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE COMPAÑERO!!!

