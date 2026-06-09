Orlando Pascua, un muerto insoportablemente vivo

"Para nosotros, en cambio,

tu nombre seguirá siendo

la sagrada rebeldía

de una dignidad sin precio,

que se aguanta la pobreza

y sobrevive al saqueo...

Hijo fiel de tus mayores,

peleando por tus derechos."

Comandante Andresito, por Julián Zini.



El director del Museo Malvinas Augusto Esteban Vilgre La Madrid dispuso como actividad central del Día de Reafirmación de los Derechos Argentinos en las Islas Malvinas, que se conmemora cada 10 de junio, reemplazar el nombre del Salón Auditorio del Museo hasta el presente denominado Orlando Gustavo Pascua, por el de Julio Rubén Cao, decisión que deploramos.

Ciertamente no tenemos ninguna objeción con la persona de Cao. Muy por el contrario es merecedor este soldado, como cualquier otro, del mayor de los reconocimientos. Todos ofrecieron su vida por la Patria y solo por ello merecen respeto y reverencia. Pero existiendo en el enorme predio del Museo, muchos lugares importantes y de relevancia, como jardines, biblioteca, salones, espacios varios, oficinas administrativas y distintos niveles de exposición, dignos de ser nombrados, sin afectar el nombre del Auditorio ya impuesto hace muchos años, está claro que la decisión es, antes que un homenaje a Cao, un ocultamiento de la figura de Orlando Pascua y entonces nos preguntamos… ¿por qué?

Orlando cumplía años, junto a su madre "La Pascuita", el 14 de junio. Emocionaba su relato de que en el medio del caos de esa fecha en 1982, sus compañeros de trinchera, sacaron de algún lugar, un último e intacto chocolate, para cantarle el tradicional Feliz Cumpleaños. Ese día me volví, decía, "un militante de la vida" y así vivió cada minuto de su existencia.

Orlado ocupó lugares de relevancia en el Secretariado de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la Central de Trabajadores Argentinos (ATE - CTA) de Corrientes, siempre en defensa de los trabajadores. Vilgre La Madrid despidió y persiguió a los trabajadores sindicalizados del Museo, como es de público conocimiento. Un simple repaso del número de trabajadores al momento de la inauguración y la sangría actual da cuenta, que para el director, no le resultaba aceptable la sola presencia de un modesto cartel con el nombre de Pascua, exhibido en la entrada del Auditorio.

Pascua era trabajador de prensa. Fundador de radios comunitarias y de activo contacto con medios de todo tipo. Vilgre La Madrid es parte de un gobierno que cree que hay que odiar a los periodistas y que el 95% de ellos son despreciables.

Pascua reivindicaba sus orígenes correntinos, de Curuzú Cuatiá y su identidad campesina y guaraní. Trabajaba por una ley que reconociera en Corrientes a los Soldados de Malvinas perteneciente a los Pueblos Originarios, tal como lo hace la Provincia del Chaco cada 26 de agosto. Lo escuché con el pecho hinchado de orgullo, hablar de la historia de Pablo Areguati, nacido en el antigua territorio de las Misiones Jesuíticas, que actuó como funcionario político y militar en las Malvinas previo a la invasión inglesa de 1833. Vilgre La Madrid pasará a la historia del Museo por desactivar áreas educativas, la línea de tiempo histórica y un sinnúmero de medidas que en nada beneficiaron la tarea formativa a la cual está destinado el espacio.

Paradójicamente hay otro punto de conexión entre los Soldados Pascua y Cao. Este último yacía en el Cementerio de Darwin como soldado N.N. O no identificado. Pascua, junto a los soldados del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata y muchos más (Alejo Ramos Padilla, Norma Gómez, David Zambrino, etc., etc.), fueron activos impulsores de la causa judicial que permitió poner en marcha la tarea de identificación de los soldados argentinos en Malvinas, tarea hoy muy avanzada, pero aún inconclusa. Pascua lo hacía como homenaje a sus camaradas caídos, y profundamente convencido del derecho al Duelo, la Identidad y la Verdad, principios consagrados por la lucha de los organismos de derechos humanos de nuestro país.

Pero la mayor distancia entre Vilgre La Madrid y Pascua, es que mi amigo y compañero Orlando, siguió combatiendo por Nuestras Malvinas: en la docencia, con la palabra, con la militancia, con la convocatoria al conocimiento de nuestros derechos y la necesidad de mantener la lucha anti colonial. Lo hizo hasta el último día de su vida. Vilgre La Madrid es parte de un gobierno cipayo, que por boca del Presidente acepta el derecho a la autodeterminación de los ocupantes ingleses y aplaude el alineamiento incondicional de nuestro país con las potencias coloniales de Inglaterra y Estados Unidos, que junto con Israel son las únicas que cada año votan en contra de nuestros derecho en las Naciones Unidas. ¿Cómo puede pretender un prominente funcionario sostener esta incoherencia sin perder su dignidad? ¿Cómo va a explicarle a su orgullosa y patriota familia que su padre ya no es digno de ser homenajeado?

Finalmente, es conocido a lo largo de nuestra historia que cada vez que la derecha entreguista y colonizada gobernó nuestro país, la destrucción se impuso. No importa si es romper las máquinas para combatir el polio en 1955 porque llevaban en nombre de "FUNDACIÓN EVITA", o impedir la construcción de dos enorme hospitales para niños en lo que fue el Albergue Warnes o en Paso de los Libres, o destruir el "Plan Cunita", o simplemente modificar los nombres de las obras que los gobiernos nacionales y populares crean. Tienen suficiente odio para eso. La destrucción de cosas preciadas y valiosas para los argentinos les sale naturalmente. Pero estén seguros de algo, mientras les molesten las palabras tan simples como el nombre de un auditorio, la reparación y la justicia están por llegar. Orlando Gustavo Pascua está muerto físicamente, pero está insoportablemente vivo para quienes como Vilgre La Madrid desprecian nuestra Memoria de honrar a los hijos del pueblo de todas las maneras posibles.

(*) Exsubsecretario de Derechos Humanos de Corrientes.