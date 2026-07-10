Neutralidad, un activo de peso

La política exterior de un país no puede quedar subordinada a las preferencias ideológicas circunstanciales de quien ocupa la Presidencia. Esa premisa, elemental en cualquier Estado que aspire a construir relaciones internacionales estables, vuelve a cobrar actualidad frente a la decisión del presidente Javier Milei de viajar a Brasil para brindar un explícito respaldo político a Flavio Bolsonaro en el marco de su proyección presidencial, en un gesto que inevitablemente es leído como un desafío directo al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La escena trasciende el plano de las afinidades personales. Cuando el jefe de Estado argentino interviene de manera tan visible en la dinámica política interna del principal país de Sudamérica, deja de hablar únicamente como dirigente partidario para hacerlo en representación de toda la Nación. Y esa diferencia no es menor.

Brasil constituye el principal socio comercial de la Argentina, un destino fundamental para las exportaciones industriales, un mercado estratégico para miles de empresas nacionales y un actor indispensable dentro del Mercosur. A ello se suma una extensa agenda compartida en materia energética, fronteriza, de infraestructura, seguridad y cooperación regional. Ninguno de esos intereses desaparece porque los presidentes mantengan diferencias ideológicas.

Precisamente por esa razón, la prudencia diplomática ha sido históricamente una de las principales herramientas de la política exterior argentina. Los gobiernos cambian, las administraciones se suceden y las mayorías electorales se modifican. Los intereses permanentes del Estado, en cambio, permanecen. Confundir una preferencia política con una política de Estado puede terminar generando costos que exceden ampliamente el beneficio de una fotografía de campaña.

Nadie puede cuestionar el derecho de Javier Milei a expresar simpatía por determinados dirigentes extranjeros. Tampoco corresponde discutir las afinidades doctrinarias que pueda mantener con el espacio político liderado por Jair Bolsonaro. Sin embargo, una cosa es manifestar una opinión y otra muy distinta es involucrarse activamente en una disputa electoral de un país con el que la Argentina mantiene una relación estratégica.

Las consecuencias de ese tipo de decisiones rara vez son inmediatas, pero suelen acumularse. La confianza entre gobiernos es un capital que demanda años de construcción y apenas unos pocos gestos para deteriorarse. En un escenario internacional marcado por la incertidumbre económica, las tensiones comerciales y la competencia por inversiones, abrir un nuevo frente diplomático con Brasil parece una apuesta difícil de justificar.

La neutralidad institucional no implica indiferencia ni ausencia de valores. Significa comprender que el Presidente representa a cuarenta y siete millones de argentinos con ideas diversas y que su prioridad debe ser preservar los intereses nacionales, independientemente de quién gobierne del otro lado de la frontera. Hoy es Lula da Silva; mañana podría ser otro dirigente de signo completamente distinto. La Argentina deberá seguir necesitando una relación madura y funcional con Brasil cualquiera sea el resultado de las próximas elecciones.

Existe, además, una cuestión de reciprocidad. Resultaría difícil imaginar que la dirigencia política argentina observara con naturalidad la participación activa del presidente brasileño en una campaña electoral local apoyando a un candidato determinado. Lo que no parece aceptable para la política doméstica tampoco debería considerarse conveniente cuando se trata de intervenir en la política ajena.

La diplomacia exige, muchas veces, moderación antes que espectacularidad. Los gestos destinados a consolidar una identidad política pueden ser celebrados por los propios, pero también generar efectos indeseados sobre vínculos que trascienden un mandato presidencial. En esa tensión entre convicciones personales y responsabilidades institucionales, un jefe de Estado debería inclinarse siempre por aquello que fortalezca la posición de su país.

La Argentina necesita consolidar mercados, atraer inversiones y sostener canales de diálogo con todos los gobiernos democráticamente elegidos. En ese objetivo, la neutralidad frente a las disputas electorales de los países vecinos no constituye una renuncia a las propias ideas, sino una demostración de madurez política y de auténtico compromiso con el interés nacional.