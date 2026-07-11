Lamentable papelón con sello argentino

Las palabras nunca son inocentes cuando provienen de un funcionario público. Mucho menos cuando ese funcionario ocupa uno de los cargos institucionales más importantes de una provincia argentina y sus declaraciones trascienden las fronteras nacionales. La decisión de la Embajada de Francia de declarar "persona no grata" a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, luego de que calificara al seleccionado francés como un "equipo africano" y expresara además que no soporta a Kylian Mbappé, constituye un episodio que debería invitar a una reflexión mucho más profunda que la discusión coyuntural sobre una polémica en las redes sociales.

No se trata de debatir si una persona tiene derecho a simpatizar o no con un futbolista. Tampoco de restringir la libertad de expresión. El problema radica en que una autoridad política representa institucionalmente al Estado argentino y, por esa razón, sus manifestaciones adquieren un peso diferente al de cualquier ciudadano. Cuando esas expresiones contienen referencias a la nacionalidad, el origen étnico o la identidad de un país, dejan de ser simples opiniones personales para convertirse en mensajes con consecuencias diplomáticas.

El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, sintetizó esa diferencia con una frase contundente: "El racismo no es una opinión, es un delito". Más allá de las interpretaciones jurídicas que puedan surgir según cada legislación, el mensaje político resulta inequívoco. Francia decidió responder institucionalmente porque entendió que las declaraciones excedían el marco de una discusión futbolística y afectaban valores fundamentales vinculados con la igualdad y la no discriminación.

En los últimos años, el fútbol ha sido escenario de numerosos episodios de discriminación racial. Las principales federaciones internacionales, los clubes y hasta los propios jugadores impulsan campañas permanentes para erradicar estas conductas. En ese contexto, insistir en descalificaciones vinculadas con el origen étnico de un seleccionado nacional supone desconocer una realidad evidente: las sociedades contemporáneas son diversas y la ciudadanía no se define por el color de piel ni por los apellidos de quienes integran un equipo.

Resulta preocupante, además, que este episodio vuelva a colocar a la Argentina en el centro de una controversia internacional por expresiones de dirigentes políticos. El país necesita fortalecer vínculos con Europa, atraer inversiones, consolidar mercados para sus exportaciones y preservar una imagen seria ante la comunidad internacional. Nada de eso se favorece cuando funcionarios de alto rango protagonizan conflictos diplomáticos completamente evitables.

La situación adquiere una dimensión adicional porque Hebe Casado se encuentra políticamente alineada con el gobierno del presidente Javier Milei. Aunque sus declaraciones puedan ser consideradas personales, en el exterior muchas veces las fronteras entre una opinión individual y la orientación política de un espacio de gobierno aparecen difusas. La percepción internacional suele construirse sobre gestos, símbolos y discursos, especialmente cuando provienen de dirigentes con responsabilidades institucionales.

Las relaciones exteriores requieren prudencia, profesionalismo y conciencia del impacto que pueden tener las palabras. Un comentario impulsivo puede demandar luego meses de reconstrucción diplomática. La política exterior de un país no puede quedar condicionada por publicaciones en redes sociales ni por provocaciones que buscan generar repercusión inmediata.

Argentina posee una larga tradición de integración con comunidades inmigrantes provenientes de todos los continentes. Esa diversidad forma parte de su identidad nacional y constituye uno de sus principales patrimonios culturales. Precisamente por esa historia, corresponde exigir que quienes ejercen funciones públicas sean especialmente cuidadosos al referirse a cuestiones relacionadas con la nacionalidad, la diversidad o el origen de las personas.

La firme reacción francesa debería entenderse como una advertencia sobre los estándares que hoy rigen la convivencia democrática en el escenario internacional. En un mundo cada vez más interconectado, los dirigentes no solo administran recursos o impulsan políticas públicas: también representan valores. Y cuando esos valores son puestos en duda por declaraciones desafortunadas, el costo no recae únicamente sobre quien las pronunció. Puede terminar afectando la imagen, la credibilidad y los intereses de todo un país.