El Gobierno Nacional fue electo en segunda vuelta y no tiene mayoría legislativa. Entonces tomó razón de que las Provincias También Existen, y que necesita el apoyo de los Gobiernos provinciales, para que Influyan en sus legisladores nacionales para que acompañen sus proyectos.

Nuestro país está organizado, según la Constitución Nacional, artículo primero... "adopta para su gobierno, la forma Representativa, Republicana y Federal" ... y en la segunda parte, Autoridades de la Nación, título Primero, establece un Gobierno Federal y enuncia los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El Poder Legislativo no tenía la preponderancia de ahora porque hasta la segunda mitad de la década de 1950, solo había 14 provincias que elegían legisladores nacionales. Y 10 Distritos Federales o Gobernaciones. Manejadas directamente por el Poder Ejecutivo.

Además, la ciudad de Buenos Aires no tenía autonomía y era una dependencia más del Gobierno Federal. Ergo, no elegía legisladores nacionales.



Es decir que había 11 distritos, hoy 10 Provincias (las siete del sur y las tres del NEA, Chaco, Formosa, Misiones) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), que actualmente eligen legisladores nacionales, y aumentan la fuerza del Poder Legislativo.

Creo necesario repasar cómo se eligen los Diputados y Senadores Nacionales: Diputados, de acuerdo a la población de cada Distrito Electoral, uno por cada 33.000 habitantes, según el articulo 45 de la Constitución Nacional, para lo cual se realizan censos periódicos.

Mientras que los Senadores se eligen en forma igualitaria, 3 Senadores por provincia y Ciudad Autónoma, 2 por la mayoría y uno por la minoría (art.54 C.N.)



Se presenta hoy una situación inédita, en la que el Gobierno Nacional parece que se enteró, apremiado por los votos, que necesita en el Congreso, que Las Provincias También Existen y pide a los Gobernadores que influyan en los legisladores nacionales de sus provincias para que acompañen en el Congreso las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional, con el mismo propósito efectúa adelantos de coparticipación de impuestos nacionales, -caso Chaco- o reanuda obras nacionales paralizadas- caso Corrientes.Hay que acompañar, nosotros lo hacemos, al gobernador Juan Pablo Valdes en su accionar, para lograr obras fundamentales para el desarrollo de la provincia, como es el caso del segundo puente Corrientes- Chaco y otras obras fundamentales.-