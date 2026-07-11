La trampa de esperar a que todo se acomode

Esperemos a que todo se acomode” es la frase de rutina que se escucha con insistencia. En realidad, es apenas el modo elegante de posponer las determinaciones que ya deberían estar tomadas. La vida empresarial está llena de esas dinámicas justificadas. Se especula con que baje la inflación, aparezca crédito, mejore el consumo, el cliente vuelva, el proveedor afloje, el equipo reaccione, el mercado adecue lo que los liderazgos no se animan a ordenar.
El problema no está en observar ese mecanismo. Toda organización necesita leer síntomas, medir riesgos y evitar movimientos torpes. La dificultad aparece cuando esa lectura se convierte en coartada, entonces la cautela deja de ser una virtud y empieza a funcionar como refugio. Se mira mucho, se conversa bastante, se diagnostica con precisión, pero nada cambia. La empresa sigue operando con los mismos hábitos y demoras, con idénticas excusas y resultados.
"La mejor respuesta frente a un entorno incierto es construir capacidad propia, trabajando la caja, segmentando clientes, recalibrando márgenes, entrenando equipos, acelerando la respuesta comercial, incorporando tecnología útil, profesionalizando la delegación, comunicando con claridad, definiendo tres prioridades y ejecutándose sin distracciones. Nada de eso requiere que el mundo se acomode, sino que precisa de voluntad, foco y coraje."
Esa gran fachada disfrazada de sensatez es parte de una fantasía. Creer que el contexto algún día aportará circunstancias óptimas para actuar es suponer demasiado. Ese día no llegará, ya que cuando aparece una mejora, surge otro frente distinto, cuando se calma una variable, se mueve otra, cuando baja una presión, emerge una amenaza divergente. El mundo económico no se presenta prolijo y listo para ser administrado sino mezclado, incómodo y contradictorio. Por eso dirigir no consiste en aguardar el momento perfecto, sino en decidir con la información disponible y corregir con inteligencia.
En la Argentina, además, esa costumbre tiene una perversa historia que no ayuda. Muchas empresas aprendieron a sobrevivir en la incertidumbre y desarrollaron una enorme capacidad de resistencia. Ese mérito no debe despreciarse, pero resistir no es lo mismo que evolucionar. Confiar en el destino puede servir para cruzar una tormenta, sin embargo no alcanza para construir el próximo ciclo. La supervivencia prolongada, cuando se vuelve identidad, termina confundiendo paciencia con parálisis.
Este espejismo es silencioso porque no siempre se ve como un error. Nadie dice “no quiero decidir” sino que se apoya en la visión de que “todavía no es el momento”. Nadie admite “me da miedo cambiar” sino que se sostiene en la falsa sabiduría del “vamos a esperar un poco más”. Nadie reconoce “la estructura quedó vieja”, sino que se redobla la apuesta en el “por ahora sigamos así”. Y mientras tanto, el cliente compara, el competidor se mueve, el margen se achica, los equipos se desgastan y las oportunidades pasan.
"El empresario que espera demasiado suele llegar a la decisión cuando eso ya perdió valor y en gestión, el tiempo también forma parte del resultado. Una buena medida, aplicada fuera de ventana, puede convertirse en un gesto insuficiente. Es que la lucidez necesita timing."
La salida no debería invitar a actuar por ansiedad. La improvisación también destruye valor. El desafío consiste en reemplazar la postura pasiva por una agenda activa. Eso implica hacer preguntas concretas. ¿Qué decisión puede tomarse aunque el panorama no esté completamente despejado? ¿Qué proceso interno puede simplificarse ? ¿Qué cliente debe ser recuperado antes de que se vaya definitivamente? ¿Qué costo oculto erosiona la rentabilidad? ¿Qué conversación incómoda se viene demorando demasiado?
Una empresa madura no necesita certezas absolutas para avanzar sino criterios, prioridades, información mínima confiable, responsables claros, una rutina de seguimiento que convierta intención en ejecución. La diferencia entre prudencia y quietud está en que una evalúa para mejorar y la otra analiza para no moverse.
También hace falta revisar el rol de los que conducen. Muchas veces la organización no se acomoda porque nadie se ocupa. Se toleran zonas grises, se sostienen personas que no responden, se aceptan esquemas lentos, se convive con reuniones inútiles y se naturaliza que todo pase por la misma mesa. Después se culpa al escenario siendo que el caos interno nunca se resuelve desde afuera.
"Por eso, la verdadera pregunta no es cuándo se acomodará todo, sino qué hay que hacer mientras el tablero sigue moviéndose. Es que el futuro no premia a los que se quedan mirando el clima sino a quienes salen, interpretan el viento, ajustan las velas y se animan a navegar. La empresa que aguarde un entorno perfecto para transformarse tal vez descubra demasiado tarde que el mundo no se acomoda, sino que se conquista."
La mejor respuesta frente a un entorno incierto es construir capacidad propia, trabajando la caja, segmentando clientes, recalibrando márgenes, entrenando equipos, acelerando la respuesta comercial, incorporando tecnología útil, profesionalizando la delegación, comunicando con claridad, definiendo tres prioridades y ejecutándose sin distracciones. Nada de eso requiere que el mundo se acomode, sino que precisa de voluntad, foco y coraje.
El empresario que espera demasiado suele llegar a la decisión cuando eso ya perdió valor y en gestión, el tiempo también forma parte del resultado. Una buena medida, aplicada fuera de ventana, puede convertirse en un gesto insuficiente. Es que la lucidez necesita timing.
Por eso, la verdadera pregunta no es cuándo se acomodará todo, sino qué hay que hacer mientras el tablero sigue moviéndose. Es que el futuro no premia a los que se quedan mirando el clima sino a quienes salen, interpretan el viento, ajustan las velas y se animan a navegar. La empresa que aguarde un entorno perfecto para transformarse tal vez descubra demasiado tarde que el mundo no se acomoda, sino que se conquista.