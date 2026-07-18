La Ley de Tierras y el falso dilema entre soberanía e inversión

Es un acierto plantear la derogación parcial de una normativa que, bajo lenguaje protector, termina castigando capital, encareciendo proyectos y trabando desarrollo territorial. La autonomía no se preserva acumulando candados sobre el dominio rural sino que se fortalece con instituciones confiables, provincias protagonistas, seguridad jurídica y libertad para invertir, producir y competir.



Argentina suele discutir sus problemas económicos con una carga emocional que impide pensar con serenidad. Cada vez que aparece una propuesta para revisar regulaciones, surge la misma escena que de un lado tiene a los que hablan de entrega y del otro a quienes explican que ningún país serio crece espantando al que quiere arriesgar recursos, incorporar tecnología, generar empleo y poner activos improductivos a trabajar. La legislación vigente forma parte de ese debate atrapado entre consignas antiguas y necesidades urgentes.

"La discusión de fondo revela dos modelos de país. Uno cree que la riqueza se cuida prohibiendo, demorando y sospechando. El otro entiende que se multiplica cuando existen derechos firmes, competencia, capital disponible y reglas previsibles. El primero administra temores mientras que el segundo intenta crear futuro."

La norma imperante nació con una lógica defensiva, fijando topes a la propiedad rural en manos extranjeras, estableciendo límites por nacionalidad, restringiendo superficies y agregando condicionamientos sobre zonas sensibles. Presentada como herramienta para custodiar el territorio, terminó enviando una señal equivocada afirmando que en Argentina, antes de evaluar qué se produce, cuánto se invierte, qué empleo se crea o qué proyecto se impulsa, se mira el pasaporte, el origen accionario o la procedencia del capital.



El planteo del Gobierno ahora va en otra dirección, ya que no propone regalar el territorio ni renunciar al control estatal sino que busca remover un dispositivo que, en su modalidad actual, funciona como freno para inversiones en agro, forestación, logística, puertos, infraestructura y economías regionales. La controversia no puede girar alrededor del miedo, sino del marco óptimo que consiga atraer capital de calidad sin resignar potestades públicas esenciales. La respuesta liberal es siempre más propiedad privada y seguridad jurídica, más transparencia registral y menos sospecha ideológica. El extranjero que compra legalmente, declara beneficiarios reales, cumple estándares ambientales, paga impuestos, respeta contratos, genera puestos de trabajo y mejora productividad. Eso jamás es una amenaza a la Nación, más bien ayuda a dinamizarla. La verdadera vulnerabilidad no es que ingrese inversión genuina sino que se siga conviviendo con pobreza de la mano de discursos patrióticos.

"Argentina ya probó demasiadas veces el camino del encierro retórico. En nombre de proteger lo propio, terminó siendo cómplice del atraso y de los privilegios, de la baja productividad y de infinitas oportunidades perdidas. La patria no se defiende congelando activos ni levantando murallas legales contra quienes quieren producir sino logrando que su territorio valga más, que su gente trabaje mejor, que las provincias crezcan y que el capital encuentre razones para quedarse."

Soberanía no es sinónimo de inmovilidad. Un campo abandonado no se vuelve más argentino por estar vacío. Una hectárea subutilizada no defiende la bandera por producir menos. Una provincia sin crédito, sin caminos, sin empleo privado y sin proyectos no protege su identidad cerrándose al mundo. Se necesita capital, escala, innovación, mercados, productores locales fuertes y además aliados externos dispuestos a participar bajo reglas predecibles.



Quienes rechazan cualquier apertura suelen confundir dominio jurídico con pérdida política. Pero vender, comprar, asociarse o invertir dentro de un régimen transparente no implica ceder soberanía. El Estado conserva poder de policía, capacidad tributaria, control ambiental, autoridad sobre fronteras, regulación de recursos estratégicos y facultad para sancionar incumplimientos. Lo que no debería pretender es decidir desde la “gran metrópoli”, con criterios uniformes y desconfianza permanente, qué provincia puede aprovechar sus oportunidades y cuál debe pedir permiso.



El enfoque oficial introduce la valiosa idea de devolver margen de decisión a las provincias. No todos los distritos tienen idénticas prioridades, riesgos, ni potencial productivo. Hay lugares que necesitan forestación o infraestructura, algunos minería o agroindustria y otros turismo o energía. Una regulación nacional rígida puede sonar protectora, pero muchas veces bloquea estrategias locales. Gobernar un país federal exige permitir que cada jurisdicción piense su propio desarrollo, con responsabilidad institucional y rendición de cuentas ante su gente.

"El falso dilema entre soberanía e inversión debe ser superado. La verdadera discusión es entre miedo y desarrollo, entre control inteligente y prohibición cómoda, entre consignas que envejecen mal y reformas que se animan a liberar energías productivas. En ese debate, derogar las trabas innecesarias de la Ley de Tierras no significa debilitar a la Argentina. Significa dejar de tratarla como un país frágil, asustado y menor de edad."

Eso no deriva en ausencia de resguardos. Tiene sentido mantener controles especiales cuando intervienen empresas estatales extranjeras, áreas de frontera, recursos críticos, cuerpos de agua relevantes o maniobras de simulación. También resulta imprescindible fortalecer catastros, registros, información pública y trazabilidad dominial, pero esas herramientas deben apuntar a situaciones concretas y no a penalizar al inversor por su nacionalidad.



La discusión de fondo revela dos modelos de país. Uno cree que la riqueza se cuida prohibiendo, demorando y sospechando. El otro entiende que se multiplica cuando existen derechos firmes, competencia, capital disponible y reglas previsibles. El primero administra temores mientras que el segundo intenta crear futuro.



Argentina ya probó demasiadas veces el camino del encierro retórico. En nombre de proteger lo propio, terminó siendo cómplice del atraso y de los privilegios, de la baja productividad y de infinitas oportunidades perdidas. La patria no se defiende congelando activos ni levantando murallas legales contra quienes quieren producir sino logrando que su territorio valga más, que su gente trabaje mejor, que las provincias crezcan y que el capital encuentre razones para quedarse.



El falso dilema entre soberanía e inversión debe ser superado. La verdadera discusión es entre miedo y desarrollo, entre control inteligente y prohibición cómoda, entre consignas que envejecen mal y reformas que se animan a liberar energías productivas. En ese debate, derogar las trabas innecesarias de la Ley de Tierras no significa debilitar a la Argentina. Significa dejar de tratarla como un país frágil, asustado y menor de edad.