Votar con información

En democracia, las reglas importan tanto como los resultados. No se trata únicamente de quién gana una elección, sino de cómo se construye el camino hacia esa decisión ciudadana. Cada modificación del sistema electoral debería responder a un principio básico: ofrecer mayor claridad, transparencia y previsibilidad para quienes, en definitiva, son los verdaderos protagonistas del proceso democrático, los votantes.



La posibilidad de que el Gobierno impulse un mecanismo similar al de las antiguas colectoras, pero adaptado al nuevo esquema de boleta única, vuelve a instalar un debate que la Argentina conoce desde hace años. Más allá de los argumentos técnicos o de las necesidades políticas del oficialismo para consolidar acuerdos con aliados estratégicos como la Unión Cívica Radical, la discusión trasciende la ingeniería electoral. La cuestión de fondo es si estos cambios contribuyen a fortalecer la comprensión del sistema por parte del ciudadano o si, por el contrario, agregan nuevos niveles de complejidad.



Toda reforma electoral tiene inevitablemente una dimensión política. Sería ingenuo pensar que las modificaciones a las normas se producen en un vacío institucional, desconectadas de las estrategias de los partidos. Los sistemas electorales también son herramientas mediante las cuales las fuerzas políticas buscan mejorar su competitividad. Sin embargo, existe un límite que no debería cruzarse: las reglas nunca pueden convertirse en un laberinto que obligue al elector a descifrar acuerdos, adhesiones o combinaciones que resulten incomprensibles para la mayoría.



La incorporación de la boleta única fue presentada precisamente como un avance destinado a simplificar el acto electoral, reducir costos, evitar prácticas cuestionadas y brindar mayor transparencia. Si ahora comienzan a diseñarse mecanismos que reproduzcan, bajo otra modalidad, los efectos de las colectoras tradicionales, la principal pregunta no debería ser si favorecen a uno u otro espacio político. La verdadera discusión consiste en determinar si el nuevo sistema mantiene la sencillez que justificó su implementación.



La confianza en las instituciones no depende únicamente de la honestidad del proceso electoral. También está profundamente vinculada con la percepción de que las reglas son claras, estables y comprensibles. Cuando los ciudadanos sienten que las normas cambian en función de las necesidades coyunturales de los dirigentes, inevitablemente aparece la sospecha de que el sistema deja de priorizar al elector para concentrarse en las conveniencias de la política.



No es casual que las democracias más consolidadas procuren evitar modificaciones frecuentes de sus sistemas electorales ni que, cuando las realizan, busquen amplios consensos parlamentarios y una adecuada difusión pública. Cambiar las reglas exige explicar con precisión por qué se modifican, qué problemas resuelven y cuáles serán sus efectos prácticos. La pedagogía institucional es tan importante como la norma misma.



En este contexto, las conversaciones anunciadas entre el oficialismo, la oposición y especialmente los gobernadores pueden convertirse en una oportunidad para fortalecer el sistema o para debilitarlo. Todo dependerá de cuál sea el criterio rector de la negociación. Si el objetivo consiste únicamente en facilitar acuerdos políticos, el riesgo es que la ciudadanía perciba una nueva adaptación de las normas al servicio de las necesidades circunstanciales del poder. Si, en cambio, el centro de la discusión es garantizar que el votante entienda con absoluta claridad qué está eligiendo y cómo se traducirá su voto, el resultado será institucionalmente mucho más valioso.



Las democracias modernas no necesitan reglas cada vez más sofisticadas. Necesitan reglas cada vez más claras. Porque la legitimidad de una elección no se construye únicamente el día en que se cuentan los votos, sino mucho antes, cuando cada ciudadano comprende sin dudas cuáles son las opciones, cómo compiten los candidatos y de qué manera su decisión individual impactará sobre el resultado colectivo. En definitiva, la mejor reforma electoral no es la que beneficia a un gobierno o a una oposición, sino aquella que fortalece la confianza de los argentinos en el acto más elemental y trascendente de toda democracia: votar con información.