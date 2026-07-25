Loan y un pacto de impunidad

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 cerca de 9 de Julio, provincia de Corrientes, luego de un almuerzo familiar en casa de su abuela Catalina. El caso de este niño de apenas cinco años conmocionó desde el primer momento a la opinión pública, ávida de información que permitiera reconstruir lo ocurrido para, eventualmente, encontrar al pequeño.



Unos 500 personas rastrillaron por días unas 10 mil hectáreas, involucrando a la policía, la gendarmería y el ejército. Se emplearon drones, perros y se activó el Alerta Sofía y la búsqueda de Interpol. Durante semanas habían desfilado ante las cámaras de todos los canales quienes se convertirían en los siete principales acusados: María Victoria Caillava y su pareja, el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez; Laudelina Peña, tía de Loan, y su pareja, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Carmen Millapi y su esposo, Daniel Ramírez, y el comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, acusado de montar un falso escenario de búsqueda y de ejecutar medidas que entorpecieron el hallazgo de Loan, por lo que se sospecha que fue partícipe necesario.



Los perros rastreadores no encontraron huellas de olor fuera de la zona que abarcaba la casa de la abuela y un naranjal a 500 metros de distancia al que el pequeño se dirigió junto con otras personas, lo que indica que Loan habría sido tomado cautivo allí, mientras su padre participaba de una sobremesa. La abuela fue taxativa respecto de que Caillava era quien manejaba la camioneta en cuyos asientos posteriores los canes señalaron marcas odoríferas positivas compatibles con el niño.



Lo que comenzó como “abandono de persona”, pasó rápidamente a caratularse de “sustracción de menores” para terminar como “captación con fines de trata de persona” ante la sospecha de presencia de una red, hipótesis que quedó finalmente descartada, dudosamente, por la propia Justicia. Primó la sustracción, retención u ocultamiento de menores, un delito permanente, que no prescribe, con penas de 5 a 15 años de prisión, y que se unió a una acusación por desvío de la investigación en lo que se convirtió en una megacausa con 17 imputados.



A excepción de Millapi, los acusados de sustracción u ocultamiento llegaron detenidos al juicio oral que comenzó el pasado 16 de junio en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. El inevitable transcurrir del tiempo los favorece, pues la prisión preventiva no puede extenderse a más de dos años (N. de la R. las prisiones preventivas fueron prorrogadas hasta el final de 2026). Abroquelarse en torno de un pacto de silencio viene demostrando ser la estrategia para paralizar cualquier avance.



Diez personas más, ligadas a la Fundación Lucio Dupuy y a la llamada “Banda del Hotel”, llegan al juicio acusados de encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación del secreto profesional. El fiscal pidió la detención de nueve de ellos, que llegaron libres al juicio y el apartamiento de Esteban Rossi Colombo, acusado de entorpecer la investigación, que no se había hecho presente en un primer momento. Queda pendiente establecer quién ordenó a los acusados que se presentaron como integrantes de la referida fundación llevar a un hotel a los niños que estaban con el menor desaparecido para coaccionar sobre ellos con el objetivo de que modificaran sus dichos sobre lo que vieron el día que Loan desapareció.



Veintitrés fueron los celulares analizados, aunque para entonces buena parte de los contenidos ya habían sido borrados. Serán un total de 171 los testigos por declarar, con una sentencia que seguramente no llegue antes de fin de año. El fiscal Carlos Schaefer fue tajante en su afirmación: “Sabemos quiénes se lo llevaron, lo que no sabemos es por qué”. Ahí está el meollo procesal: en un Estado de Derecho saber no es probar. “Esperamos que alguno se quiebre”, sostuvo la fiscal Tamara Porcel. Las defensas plantean nulidades y sostienen la teoría de un accidente, que el testimonio de la abuela confirma que se quiso plantar de manera guionada.



Luego de la feria, durante la próxima semana, se retomará un juicio que asoma como paradigmático en la historia judicial argentina. El expediente tiene ya más de 90 cuerpos y 900 páginas de pruebas. Hasta aquí, las alternativas parecen ser dos: condenar mal, sin que la evidencia cierre, por un lado, o absolver ante un silencio pactado que evita que algunos inconfesables lazos puedan quedar al descubierto. Loan falta hace dos años de su hogar; el mismo lapso que en breve habilitará la liberación de los imputados cuyo cruel silencio sigue escandalizando a la sociedad.

(*) Editorial publicado el 23 de julio último en el diario La Nación.