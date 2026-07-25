Las conspiraciones son el refugio de la comodidad intelectual

Hay ideas que seducen no porque sean necesariamente verdaderas, sino porque resultan mucho más confortables. Las conspiraciones pertenecen a esa categoría ya que tienen la fascinante ventaja de ahorrar trabajo a la hora de pensar.



Si se admite que detrás de cada episodio relevante existe un plan cuidadosamente diseñado por un conjunto de personajes superiores, iluminados y perversos, desaparece la obligación de estudiar. Ya no hace falta analizar incentivos, conocer procesos históricos, decodificar variables económicas, explorar conductas humanas o aceptar el peso del azar. Tampoco es esencial entonces considerar la improvisación, la incompetencia, los errores de cálculo o las consecuencias involuntarias. Una única respuesta parece suficiente para ordenar el caos. Esa suerte de economía del razonamiento explica buena parte de su atractivo.



Lo que ocurre en todo momento, sin embargo, no suele responder a semejante prolijidad. Los grandes fenómenos sociales, políticos y económicos suelen surgir de múltiples factores que se cruzan entre sí. Intereses contrapuestos, decisiones equivocadas, circunstancias inesperadas, ambiciones personales y efectos no previstos terminan produciendo desenlaces que nadie controló por completo. Entender ese entramado demanda paciencia pero también humildad.

"Hay, además, una dimensión profundamente humana detrás de ese comportamiento. Convivir con la incertidumbre es abrumadoramente angustiante. Incomoda reconocer que determinados asuntos carecen de una causa única, que algunos interrogantes permanecerán abiertos o que quizás nunca se identifiquen todos los elementos necesarios para alcanzar una conclusión definitiva. Decir “no sé” parece una confesión de debilidad cuando, muchas veces, constituye la posición más honesta disponible."

Quizás allí aparezca la primera incomodidad. Cuesta aceptar que nadie tenga el dominio absoluto de lo que sucede. Resulta paradójicamente más tranquilizador imaginar un pequeño grupo manejando los hilos desde atrás que reconocer un escenario atravesado por fuerzas diversas, muchas veces contradictorias. El gran complot, aun cuando resulte inquietante, ofrece algo muy reconfortante, la idea de un orden programado.



Karl Popper advirtió sobre la tendencia a interpretar la vida social como si los sucesos fueran siempre consecuencia de la voluntad deliberada de sectores capaces de manejar cada movimiento. Su preocupación no pasaba por negar maniobras clandestinas. La historia registra acuerdos secretos, operaciones encubiertas y engaños organizados. Lo que cuestionaba era la visión cuasi infantil de transformar esa alternativa en la respuesta predeterminada ante cualquier fenómeno.

"Carl Sagan popularizó una máxima que conserva enorme vigencia. El afirmaba que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. No se trata de aceptar ciegamente versiones oficiales, discursos gubernamentales, coberturas periodísticas o posiciones mayoritarias sino de justamente de lo contrario, es decir aplicar idéntico rigor a todas las afirmaciones, especialmente a aquellas que coinciden con nuestras preferencias."

La diferencia no es un aspecto menor. Sospechar puede ser saludable como ejercicio pero investigar es imprescindible. Desconfiar del poder forma parte de una sociedad abierta. El inconveniente aparece cuando la duda ya tiene resuelto de antemano aquello que supuestamente pretende averiguar. En ese momento deja de funcionar como una herramienta crítica y se transforma en una certeza disfrazada de interrogante.



El mecanismo es archi conocido. Los datos coincidentes se incorporan como pruebas mientras que aquellos que contradicen la tesis son descartados, relativizados o, incluso, utilizados como demostración adicional del presunto encubrimiento. Así se construye un argumento prácticamente invulnerable. Si algo lo confirma, sirve y si lo desmiente, también. Una creencia que no admite ninguna evidencia en contrario ya no está buscando descubrir qué ocurrió sino que intenta sobrevivir.



Hay, además, una dimensión profundamente humana detrás de ese comportamiento. Convivir con la incertidumbre es abrumadoramente angustiante. Incomoda reconocer que determinados asuntos carecen de una causa única, que algunos interrogantes permanecerán abiertos o que quizás nunca se identifiquen todos los elementos necesarios para alcanzar una conclusión definitiva. Decir “no sé” parece una confesión de debilidad cuando, muchas veces, constituye la posición más honesta disponible.

"Tal vez esa sea la frontera entre el pensamiento crítico y la comodidad intelectual. El primero acepta convivir con preguntas mientras busca mejores respuestas. La segunda necesita cerrar rápidamente el expediente. Uno está dispuesto a revisar sus conclusiones cuando aparecen nuevos elementos y la otra acomoda cada novedad dentro de una convicción previamente establecida."

Las narrativas conspirativas ofrecen exactamente el alivio contrario. Prometen que nada sucede por casualidad, que cada pieza ocupa un lugar previamente asignado y que alguien conoce el guión completo. Frente a un escenario confuso, entregan responsables, ante la ambigüedad, brindan seguridad, allí donde abundan los matices, proponen una historia lineal. No necesariamente describen mejor los hechos sino que simplemente los vuelven más fáciles de digerir.



A esa ventaja se agrega otra particularmente poderosa en tiempos de redes sociales que es la sensación de haber descubierto aquello que los demás no consiguen ver. Creerse poseedor de una verdad escondida concede pertenencia y cierta superioridad. Ya no se observa el mundo como meros espectadores de un episodio difícil de descifrar y se pasa a integrar el reducido grupo de quienes supuestamente entendieron lo que realmente está ocurriendo. Esa recompensa emocional puede terminar siendo más fuerte que cualquier elucubración.

"Las conspiraciones seguirán despertando fascinación. El desafío consiste en impedir que esa circunstancia se convierta en una llave universal para interpretar cuanto sucede. Es que el mayor riesgo no está en sospechar demasiado sino en encontrar una respuesta tan cómoda que impida seguir pensando. Muchas situaciones no tienen una explicación lineal, de hecho ni siquiera existe una respuesta a veces. El conocimiento humano siempre será limitado y por lo tanto tal vez haya que conformarse en ciertas ocasiones con aceptar que no hay respuesta perfecta."

Carl Sagan popularizó una máxima que conserva enorme vigencia. El afirmaba que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. No se trata de aceptar ciegamente versiones oficiales, discursos gubernamentales, coberturas periodísticas o posiciones mayoritarias sino de justamente de lo contrario, es decir aplicar idéntico rigor a todas las afirmaciones, especialmente a aquellas que coinciden con nuestras preferencias.



Tal vez esa sea la frontera entre el pensamiento crítico y la comodidad intelectual. El primero acepta convivir con preguntas mientras busca mejores respuestas. La segunda necesita cerrar rápidamente el expediente. Uno está dispuesto a revisar sus conclusiones cuando aparecen nuevos elementos y la otra acomoda cada novedad dentro de una convicción previamente establecida.



Pensar nunca fue una actividad confortable. Obliga a tolerar zonas grises, reconocer límites, abandonar alguna certeza y, eventualmente, cambiar de opinión. Exige admitir que la realidad puede ser desordenada, contradictoria y bastante menos cinematográfica de lo que desearíamos.



Las conspiraciones seguirán despertando fascinación. El desafío consiste en impedir que esa circunstancia se convierta en una llave universal para interpretar cuanto sucede. Es que el mayor riesgo no está en sospechar demasiado sino en encontrar una respuesta tan cómoda que impida seguir pensando. Muchas situaciones no tienen una explicación lineal, de hecho ni siquiera existe una respuesta a veces. El conocimiento humano siempre será limitado y por lo tanto tal vez haya que conformarse en ciertas ocasiones con aceptar que no hay respuesta perfecta.