Crisis compartida

La tragedia ocurrida en Ceuta vuelve a poner a Europa frente a un dilema que se repite con demasiada frecuencia: cómo responder a movimientos migratorios masivos sin renunciar a los principios humanitarios ni comprometer la seguridad de sus fronteras. La muerte de al menos 41 personas y el cruce de unas 50.000 desde Marruecos hacia la ciudad autónoma española en pocas horas no representan únicamente un episodio dramático. Constituyen la evidencia de un problema estructural que ningún país puede resolver en soledad.



La reacción política no tardó en llegar. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, enfrenta cuestionamientos de la oposición por considerar insuficientes los controles fronterizos. Al mismo tiempo, Italia decidió suspender el acuerdo de libre circulación con España, mientras Francia anunció un refuerzo de los controles en su frontera con territorio español. En Ceuta, el presidente del gobierno local, Juan Jesús Vivas, reclamó la declaración de la emergencia humanitaria y social, en tanto el Ejecutivo español movilizó al Ejército y equipos especializados para contener la situación.



Estas decisiones responden a una necesidad inmediata. Cuando decenas de miles de personas intentan ingresar en un lapso tan breve, cualquier Estado tiene la obligación de preservar el orden público, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y evitar nuevas pérdidas de vidas humanas. Pretender lo contrario sería desconocer una función esencial de cualquier gobierno.



Sin embargo, limitar el debate exclusivamente al control fronterizo conduce a un diagnóstico incompleto. Las barreras, los despliegues militares y los controles policiales pueden administrar una emergencia, pero difícilmente resuelvan las causas que la generan. La presión migratoria continuará mientras persistan las profundas desigualdades económicas, la falta de oportunidades, los conflictos regionales y las expectativas de una vida mejor que impulsan a miles de personas a emprender viajes extremadamente peligrosos.



Tampoco resulta acertado convertir a los migrantes en los responsables de la crisis. La inmensa mayoría no abandona su país por elección, sino porque entiende que permanecer representa un horizonte aún más incierto. Reducir el fenómeno a una cuestión de ilegalidad termina simplificando una realidad mucho más compleja y alimentando divisiones que no ofrecen soluciones duraderas.



Europa enfrenta además un desafío político de gran magnitud. Cada episodio de este tipo fortalece posiciones extremas, deteriora la confianza entre los Estados miembros y pone bajo presión mecanismos de integración que durante décadas fueron considerados uno de los principales logros del continente. Cuando cada país responde de manera aislada, restringiendo acuerdos o reforzando unilateralmente sus fronteras, el problema simplemente se desplaza hacia otro punto del mapa.



Por eso la discusión debería abandonar la lógica de las respuestas improvisadas para avanzar hacia una estrategia integral. Esa política tendría que combinar controles fronterizos eficaces con procedimientos ágiles para distinguir situaciones humanitarias, combatir las redes de tráfico de personas y acelerar los procesos de identificación y resolución administrativa. Pero, sobre todo, debería incorporar una dimensión preventiva.



La propuesta más razonable pasa por construir un gran acuerdo entre la Unión Europea, los países del norte de África y los organismos internacionales. Ese entendimiento debería incluir inversiones sostenidas en desarrollo económico, educación, infraestructura y generación de empleo en las regiones de origen, además de mecanismos de cooperación para administrar los flujos migratorios de manera ordenada y legal. Resulta mucho más efectivo ofrecer perspectivas de futuro allí donde nacen las migraciones que intentar contener indefinidamente sus consecuencias en las fronteras.



Ceuta demuestra que ninguna muralla puede reemplazar a una política internacional coordinada. Mientras el mundo continúe respondiendo únicamente cuando las personas ya están frente a un alambrado o arriesgando su vida en el mar, las tragedias seguirán repitiéndose. La verdadera solución no consiste en elegir entre seguridad o solidaridad. El desafío es construir ambas al mismo tiempo, mediante una estrategia compartida que permita anticiparse al problema en lugar de limitarse a administrar sus consecuencias.