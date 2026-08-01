La falacia del empleo perdido en la era de la inteligencia artificial

Hay diagnósticos que sobreviven durante siglos no porque sean necesariamente ciertos, sino porque resultan intuitivos. Parecen razonables, encuentran ejemplos que los respaldan y reaparecen cada vez que algo nuevo altera el escenario conocido. La convicción de que el progreso tecnológico conduce inevitablemente al desempleo pertenece a esa categoría. No es que la IA inventó ese temor, sino que simplemente volvió a poner en circulación una interpretación que acompaña a la humanidad desde hace más de doscientos años y que, pese a su enorme popularidad, jamás logró superar la prueba ácida más elemental.



La historia ofrece suficientes antecedentes para mirar este debate con mayor serenidad. La Revolución Industrial despertó resistencias cuando los telares modificaron la producción textil. Más tarde ocurrió con la máquina de vapor, la electricidad, la mecanización del campo, las computadoras e Internet. En todos los casos se dejaron de lado determinadas funciones, surgieron actividades impensadas y cambió la manera de producir. Lo que nunca sucedió fue aquello que tantos pronosticaban como la extinción masiva y permanente del trabajo. La realidad terminó siendo bastante más compleja y además, mucho más esperanzadora.

"Tal vez el verdadero riesgo nunca haya provenido de los algoritmos. La vulnerabilidad más seria consiste en creer que el aprendizaje tiene fecha de vencimiento. Antes alcanzaba tener una profesión y ejercerla durante décadas bajo reglas relativamente estables. Ese supuesto dejó de ser válido hace mucho y la IA apenas aceleró una tendencia que ya estaba en marcha. La ventaja competitiva dejó de depender exclusivamente de lo que alguien sabe para apoyarse, cada vez más, en su habilidad para seguir aprendiendo."

Joseph Schumpeter comprendió ese fenómeno mejor que nadie cuando formuló la idea de la destrucción creativa. Su planteo nunca ignoró los costos de cada transición ya que admitía que determinadas actividades perderían relevancia, pero sostenía que precisamente ese corrimiento abría espacio para otras capaces de generar mayor bienestar. La innovación no destruye valor, más bien lo reorganiza. Esa lógica explica por qué las sociedades más dinámicas no son aquellas que logran preservar intacto el pasado, sino las que consiguen transformar el conocimiento en nuevas oportunidades.



La inteligencia artificial encaja naturalmente dentro de ese modelo ya que automatiza procedimientos repetitivos, acelera búsquedas, procesa enormes volúmenes de información y ejecuta con notable eficiencia tareas de bajo valor agregado. Sin embargo, el razonamiento se vuelve equivocado cuando se supone que ese devenir equivale a sustituir integralmente a quien trabaja. Un profesional puede delegar acciones rutinarias para concentrarse en el análisis, el criterio, la creatividad o la relación con las personas. La herramienta lo que posibilita es modificar la distribución del tiempo sin eliminar la necesidad del talento vital.



Los datos disponibles refuerzan esa conclusión. El Foro Económico Mundial estima que hacia 2030 desaparecerán aproximadamente 92 millones de puestos vinculados a la automatización y a nuevas tecnologías, pero proyecta simultáneamente la creación de alrededor de 170 millones de nuevas ocupaciones, con un saldo positivo cercano a los 78 millones. La discusión, por lo tanto, no gira alrededor de cuántas posiciones dejarán de existir, sino de la velocidad con la que individuos, empresas y sistemas educativos podrán adaptarse a una demanda completamente distinta.

"Existe además una enseñanza que trasciende esta discusión puntual. Cada generación suele convencerse de que enfrenta un desafío completamente inédito, cuando en realidad muchas veces vuelve a recorrer caminos similares con circunstancias diferentes. Cambian los protagonistas, pero los mecanismos intelectuales permanecen. Antes fueron los telares, luego la electricidad, más tarde las computadoras y ahora la inteligencia artificial. Mañana aparecerá otra innovación que volverá a despertar exactamente la misma profecía."

La experiencia estadounidense también merece atención. Allí la adopción de estos instrumentos avanza más rápido que en la mayoría de las economías desarrolladas y, sin embargo, no se observa un colapso generalizado del mercado laboral atribuible a este aspecto. Lo que sí emerge es una profunda reorganización de perfiles, responsabilidades y conocimientos requeridos. Algunas especialidades reducen su importancia relativa mientras otras adquieren un protagonismo inesperado. No queda obsoleto el trabajo, es que cambia aquello por lo que las organizaciones están dispuestas a pagar.



Tal vez el verdadero riesgo nunca haya provenido de los algoritmos. La vulnerabilidad más seria consiste en creer que el aprendizaje tiene fecha de vencimiento. Antes alcanzaba tener una profesión y ejercerla durante décadas bajo reglas relativamente estables. Ese supuesto dejó de ser válido hace mucho y la IA apenas aceleró una tendencia que ya estaba en marcha. La ventaja competitiva dejó de depender exclusivamente de lo que alguien sabe para apoyarse, cada vez más, en su habilidad para seguir aprendiendo.

"La falacia del empleo perdido no consiste en desconocer que algunas ocupaciones ceden sus lugares. Eso ocurrió siempre y probablemente seguirá sucediendo. El imperdonable error consiste en confundir el retiro progresivo de determinadas tareas con el ocaso del trabajo humano. Cada revolución tecnológica amplió las posibilidades de quienes estuvieron dispuestos a aprender, adaptarse y crear valor allí donde otros solo alcanzaban a ver amenazas. Tal vez esa sea la mayor lección del mundo contemporáneo. Las máquinas nunca fueron el principal motor del progreso. Apenas constituyeron una herramienta. La verdadera fuerza transformadora siempre estuvo en la extraordinaria capacidad del ser humano para reinventarse. Quizás todo pueda resumirse en este concepto que se le atribuye Satya Nadella CEO de Microsoft cuando afirmaba que "La inteligencia artificial no sustituirá a los seres humanos sino que sustituirá a quienes no la utilicen."

Existe además una enseñanza que trasciende esta discusión puntual. Cada generación suele convencerse de que enfrenta un desafío completamente inédito, cuando en realidad muchas veces vuelve a recorrer caminos similares con circunstancias diferentes. Cambian los protagonistas, pero los mecanismos intelectuales permanecen. Antes fueron los telares, luego la electricidad, más tarde las computadoras y ahora la inteligencia artificial. Mañana aparecerá otra innovación que volverá a despertar exactamente la misma profecía. La falacia del empleo perdido no consiste en desconocer que algunas ocupaciones cederán sus lugares. Eso ocurrió siempre y probablemente seguirá sucediendo. El imperdonable error consiste en confundir el retiro progresivo de determinadas tareas con el ocaso del trabajo humano. Cada revolución tecnológica amplió las posibilidades de quienes estuvieron dispuestos a aprender, adaptarse y crear valor allí donde otros solo alcanzaban a ver amenazas. Tal vez esa sea la mayor lección del mundo contemporáneo. Las máquinas nunca fueron el principal motor del progreso. Apenas constituyeron una herramienta. La verdadera fuerza transformadora siempre estuvo en la extraordinaria capacidad del ser humano para reinventarse. Quizás todo pueda resumirse en este concepto que se le atribuye Satya Nadella CEO de Microsoft cuando afirmaba que "La inteligencia artificial no sustituirá a los seres humanos sino que sustituirá a quienes no la utilicen."