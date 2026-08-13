Fernando Piragine Niveiro: el político y el hombre

Este conductor y político de la historia de Corrientes, nació en la localidad de Empedrado el 24 de agosto de 1913. Fueron sus padres Don Natalio de Jesús Piragine y Doña Rosalía Niveiro, quienes contrajeron matrimonio en la Capilla de “El Señor Hallado” de esa localidad el 29 de julio de 1899 ante el cura Párroco José Solís de Empedrado. Su padre, era hijo de José Piragine, natural de Italia y comerciante, y de Victoriana Vargas, argentina. Su madre Rosalía Niveiro era hija de Genaro Niveiro y Micaela Flores, de Saladas. De este matrimonio nacieron 13 hijos. “Don Natalino”, su padre, de clase media y con algunos estudios de medicina, era un prestigioso radical yrigoyenista de la UCR empedradeña, que había participado activamente en la Revolución de Pomar en Corrientes, cuya valentía, lealtad y patriotismo marcó con ejemplaridad la vida de sus hijos.



Fernando Piragine Niveiro cursó sus estudios primarios de la Escuela N° 1 de su pueblo natal, hoy Escuela Provincial N° 43 Gervasio Gómez, y la escuela media la realizó en Buenos Aires, egresando como Bachiller. Luego cursó casi toda la carrera de Odontología, que abandonó por algunos conflictos en la Universidad cuando defendía los derechos de los estudiantes. Se trasladó a San Miguel de Tucumán, fue Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y Delegado ante el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde se graduó de abogado en 1943. Regresó a Corrientes e instaló su estudio jurídico en la casa de la calle Buenos Aires y Pellegrini y fundó el semanario “La Calle”, más tarde diario de la capital correntina.

Desde muy joven se dedicó a la actividad política que traía desde la cuna de su familia que lo inició en los principios de la UCR sobre la ética, la libertad y la justicia social y que defendió a través de la militancia, de sus charlas con Eudoro Varas Gómez (ex Ministro de Yrigoyen) y de los cargos que ocupó trascendiendo los límites de la Provincia. Fue Secretario y luego Presidente del Comité de la Juventud Radical, Delegado a la Honorable Convención Provincial, Secretario y luego Presidente del Comité Central de la UCR de Corrientes, entre otros cargos.



Defendió con convicciones los intereses de la Provincia cuando ocupó los cargos de Diputado en 1947 y desde 1949 a 1952 y Senador de 1952 a 1955, en la Legislatura correntina. Sus correligionarios recordaban: “Lo conocí a Fernando, antes que fuera Senador, en el Movimiento Leandro Alem. Éramos muchachos de veintipico de años y recorríamos toda la Capital a pie.” decía el Dr. Luis Adán Maciel. “Hicimos una lista de Diputados donde yo era candidato, y de Senadores, encabezada por Piragine, para el 52-55. Tenía mucha simpatía y acción política, era muy dialoguista y tolerante. Era un verdadero zoom politikón.” decía el Dr. Porfirio Aquino.



En 1955, durante el gobierno peronista, “estábamos presos Elías Abad, Picasso, Pedro de la Fuente, Estigarribia, mi hermano y yo. Nuestro abogado defensor era Piragine que nos visitaba frecuentemente. Elías Abad me decía: ‘este Dr. Piragine es un buen compañero’ y más tarde le dijo al mismo Piragine ‘yo le voy a dar los votos a los radicales’ y se los dio sin ningún pedido.” decía el Dr. Porfirio Aquino.



Fue profesor de Historia de las Instituciones Políticas y Sociales en el Colegio General San Martín y catedrático de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la UNNE.



Fue respetuoso de las instituciones y de las personas. La humildad es la principal virtud que todos reconocieron en Piragine. “Jamás se notó en Nando un signo de soberbia, fue de los pocos a los que el poder no lo envileció.” decía una empedradeña. Era “amigo de sus amigos y mejor amigo de sus adversarios.” decía el Dr. Rómulo Rinaldi.

En 1949, conoció, en una reunión familiar, a la señorita Margarita Barreto, hija del prestigioso Escribano don Sandalio Barreto y doña Zelmira Sotelo, con la que contrajo matrimonio en abril de 1956 y del que nacieron dos niñas: María Fernanda en 1961 y Elvira Rosalía en 1963. Su esposa “Ñata” fue su compañera incansable y gran predicadora de su legado como hombre y como Gobernador. “Fuimos intensamente felices en los pocos años de matrimonio que tuvimos. Amaba y cuidaba a su familia… todas las mañanas, antes de irse muy temprano, me cerraba las persianas para que la luz del día no me molestara mientras durmiera… y siempre tenía un gesto de cariño y un caramelito para sus niñas.” decía su esposa Ñata.



Cuando el Radicalismo se dividió en Tucumán, Piragine fue uno de los que en Corrientes inició el movimiento para sumarse a la corriente del Dr. Frondizi, con quien inició una profunda amistad.



En 1958, a los 44 años, su pueblo lo consagró Gobernador e inició una gran transformación de Corrientes en el camino del desarrollo, identificado con las ideas de su amigo y comprovinciano Arturo Frondizi. La gran cantidad e importantes obras viales y de comunicación, energía, salud, educación, turismo, cultura e industrias, entre otras, califican a su gobierno como el más progresista de Corrientes y puso especial atención a los pueblos del interior, abrumados por la quietud y olvidados de las grandes realizaciones en la Provincia.



En 1963, Piragine Niveiro obtuvo en su provincia el mayor número de votos para Diputado Nacional por la UCRI.



En 1964, siendo Diputado Nacional, y al otro día del atentado al ex Presidente Frondizi, solicitó una interpelación al Ministro del Interior, en protesta contra la injusticia, la arbitrariedad y la inercia del gobierno y puntualizó responsabilidades al término de su exposición en la Cámara. En ese momento de exaltación sufrió un paro cardio respiratorio. Su trágica muerte se produjo el 14 de agosto de 1964, cuando tenía sólo 50 años de edad. Los restos mortales del ex Gobernador fueron velados en el Congreso de la Nación y al día siguiente trasladados a Corrientes, donde lo esperaba masivamente su pueblo muy acongojado en su aeropuerto Cambá Punta.



El entonces Director de Energía Ing. Manuel Gómez Vara, sintetiza la unión entre el hombre y el político de bien: “…era un hombre afable con gran sentido humanitario y por sobre todas las cosas no hizo ningún tipo de discriminación con aquellas personas que diferían de sus convicciones políticas.”



Un ejemplo que habría que recuperar en los políticos del presente para el futuro.

(*) Autora del libro: “Fernando Piragine Niveyro. El desarrollista correntino”, Ediciones Al Margen, La Plata, junio de 2005.