n Los que integran la familia Gutnisky, residentes en Corrientes, se reunieron el jueves pasado, para evocar a sus ancestros que llegaron al país en 1906.



Uscher y Maria Gutnisky de religión Hebrea, con 7 hijos.



Durante la reunión, a 120 años de esa fecha, se acordó designar a Ana Maria. de 102 años, Madrina de la familia Gutnisky.



La familia Gutnisky demuestra que nuestro país no es racistaEl primer Gobernador de Formosa fue el Dr Luis Gutnisky.



Don Samuel Gutnisky, empresario destacado en el transporte fluvial y fundador de Astilleros Corrientes fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Corrientes.



El apellido Gutnisky se encuentra en la Legislatura, en la Cámara de Diputados, también colaborando con distintos Poderes Ejecutivos y en la creación de la Unne, como docentes y ejerciendo libremente distintas profesiones.



Entonces, ¿Donde está el racismo de la Nación Argentina?.

Por León Horacio



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