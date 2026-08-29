Que lo artificial no tape la realidad

La Argentina necesita buenas noticias económicas. Después de años de inflación, pérdida de poder adquisitivo, déficit, devaluaciones y crisis recurrentes, cualquier señal de desaceleración de los precios merece ser observada con atención. Las proyecciones para agosto, que ubican la inflación entre 1,4% y 2%, con la mayoría de las estimaciones alrededor de 1,5%, parecen ofrecerle al Gobierno de Javier Milei un dato alentador. Pero también obligan a formular una pregunta incómoda: ¿los números reflejan una mejora sólida de la economía o apenas una fotografía favorable de un esquema que todavía genera incertidumbre?



La diferencia no es menor. La Argentina tiene una larga experiencia en construir estadísticas económicas que, durante determinados períodos, terminaron divorciándose de la realidad cotidiana. También conoce programas que consiguieron contener temporalmente algunas variables, pero que no lograron generar confianza suficiente para sostener el crecimiento. El problema, entonces, no es que la inflación baje. El problema sería confundir una baja de la inflación con la recuperación definitiva de la economía.



Que agosto pueda cerrar cerca del 1,5% sería, sin dudas, una señal positiva. La desaceleración de alimentos y bebidas, junto con la desaparición de factores estacionales que incidieron en julio, explica parte de esa mejora. Pero una economía no se reactiva solamente porque el índice de precios sea menor. Necesita inversión, crédito, empleo, consumo sostenible, previsibilidad y reglas que permitan tomar decisiones sin que cada empresario, trabajador o familia deba imaginar cuál será el próximo cambio.



Allí aparece la cuestión central para el Gobierno. La administración de Milei asumió con la promesa de modificar de raíz una dinámica económica que había acumulado desequilibrios durante décadas. El ajuste fiscal y la búsqueda de estabilidad monetaria fueron presentados como condiciones necesarias para ordenar el país. Ese objetivo puede ser legítimo. Lo que todavía está pendiente es demostrar que el ordenamiento puede transformarse en una etapa de crecimiento que llegue de manera concreta a la economía real.



La incertidumbre es, en ese punto, un freno poderoso. Cuando existen dudas sobre el rumbo futuro, las inversiones se postergan, el crédito se vuelve más difícil, el consumo se administra con cautela y las empresas evitan comprometer recursos a largo plazo. La Argentina ya vivió demasiadas veces el entusiasmo inicial seguido por una corrección brusca. Por eso, la confianza no se decreta ni se consigue mediante un buen dato mensual: se construye con consistencia.



Los plazos también importan. Hace tiempo que la sociedad espera que la estabilización sea seguida por una recuperación más amplia. Las promesas de que el crecimiento llegará después del ajuste no pueden convertirse indefinidamente en una expectativa futura. Hay sectores que necesitan que esa reactivación ocurra ahora, porque sus balances, sus empleos y sus ingresos no pueden esperar otro calendario.



Por eso, el dato de agosto debería ser celebrado con prudencia. Si la inflación efectivamente se acerca al 1,5%, será una buena noticia. Pero no debería convertirse en una excusa para presentar como normal una economía que todavía necesita despejar interrogantes esenciales.



La Argentina no necesita números artificiales ni relatos estadísticos construidos para confirmar una teoría. Necesita números que describan lo que sucede en supermercados, fábricas, comercios, hogares y empresas. Necesita que la estabilidad sea verificable y que el crecimiento deje de ser una promesa con fecha siempre postergada.



El verdadero éxito del Gobierno no será mostrar un índice cada vez más bajo. Será conseguir que detrás de ese índice haya una economía más previsible, más dinámica y capaz de sostenerse sin artificios. Ese es el desafío que todavía está pendiente. Y también el que determinará si esta vez la Argentina consiguió finalmente salir de su círculo de crisis recurrentes. Porque una estabilidad que funciona solo en los indicadores, pero no en las decisiones cotidianas, termina siendo fragilidad económica.



