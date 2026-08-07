La factura de los errores

El Gobierno nacional acaba de ofrecer una señal que va mucho más allá de una simple modificación en la dinámica de trabajo de la Casa Rosada. La decisión de priorizar únicamente los proyectos considerados centrales y relegar las reformas impulsadas por Federico Sturzenegger constituye, en los hechos, el reconocimiento de que la estrategia política aplicada hasta ahora no produjo los resultados esperados. Cuando un gobierno se ve obligado a rediseñar su método de funcionamiento a menos de un año de haber consolidado su poder legislativo, difícilmente pueda sostener que atraviesa una etapa de normalidad.

El argumento oficial sostiene que, desde ahora, todas las iniciativas deberán pasar previamente por una mesa política antes de avanzar. La intención es evitar nuevos tropiezos parlamentarios como los registrados durante el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada en el Senado, donde el texto sufrió modificaciones que alteraron aspectos considerados esenciales por el Poder Ejecutivo. En otras palabras, se intenta reemplazar por coordinación el peso de errores de principiantes pero que también son cometidos por veteranos en el manejo de la cosa pública.

Sin embargo, la pregunta inevitable es por qué esa coordinación no existía desde el comienzo. La política consiste precisamente en construir acuerdos antes de presentar proyectos, no después de comprobar que fueron derrotados o desfigurados durante su tratamiento legislativo. Que recién ahora se descubra la necesidad de una instancia política previa constituye una admisión implícita de errores de conducción.

La incorporación de mayores atribuciones para la mesa política y el protagonismo creciente del jefe de Gabinete aparecen como un intento por corregir esas falencias. Pero también dejan expuesta una tensión interna que ya no puede disimularse. Cuando cambian las reglas de decisión en medio del partido es porque el funcionamiento anterior dejó demasiados heridos.

No se trata únicamente de un problema administrativo. Las señales de desorden tienen consecuencias concretas sobre la confianza. Los mercados observan la estabilidad institucional. Los gobernadores analizan la previsibilidad de los acuerdos. Los empresarios evalúan el clima político antes de invertir. Y la ciudadanía, que atraviesa un prolongado esfuerzo económico, espera que quienes gobiernan transmitan certezas, no rectificaciones permanentes.

La situación adquiere una dimensión todavía más delicada porque ocurre mientras el país enfrenta desafíos de enorme trascendencia. La economía continúa siendo frágil para millones de argentinos, la actividad privada muestra dificultades para consolidar una recuperación sostenida y numerosas provincias reclaman respuestas frente a problemas estructurales. En ese contexto, resulta inevitable preguntarse si el Gobierno tiene plenamente concentradas sus energías donde verdaderamente las necesita.

La imagen del Presidente desarrollando una intensa agenda internacional mientras la administración reorganiza internamente su esquema político alimenta una percepción incómoda. No se cuestiona la importancia de la política exterior ni la conveniencia de fortalecer vínculos internacionales. Lo que genera inquietud es la oportunidad elegida. Cuando el propio oficialismo admite que necesita redefinir su mecanismo de toma de decisiones porque las cosas no estaban funcionando como esperaba, la prioridad difícilmente parezca estar fuera del país.

La conducción política exige presencia, especialmente cuando aparecen señales de desgaste. En momentos de incertidumbre, los liderazgos suelen fortalecerse resolviendo conflictos internos antes que multiplicando compromisos externos. Esa es una condición básica para transmitir gobernabilidad.

Tampoco existen garantías de que este viraje alcance para reducir los márgenes de error. La creación de nuevos filtros políticos puede mejorar la coordinación, pero no elimina automáticamente las diferencias estratégicas ni asegura una mejor relación con el Congreso. La experiencia demuestra que los problemas de conducción rara vez se solucionan únicamente modificando organigramas.

Los argentinos necesitan algo más que anuncios de reorganización. Necesitan un gobierno capaz de anticipar conflictos, construir consensos y ofrecer previsibilidad. Cada corrección improvisada, cada cambio de rumbo y cada reconocimiento tardío de errores debilitan la confianza pública. La estabilidad no se proclama; se demuestra. Y cuando los ajustes internos se vuelven noticia mientras las urgencias nacionales siguen acumulándose, la sensación predominante es que el Gobierno todavía busca el equilibrio que prometió desde el primer día.