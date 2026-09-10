Presupuestos confundidos

La economía argentina atraviesa una etapa en la que dos datos aparentemente contradictorios conviven y obligan a mirar más allá del número mensual de inflación. En agosto, el índice de precios al consumidor avanzó 1,7%, el registro más bajo en 14 meses, acumuló 21,3% en los primeros ocho meses del año y mostró una variación interanual de 33,5%. Es una señal de estabilización. Pero, al mismo tiempo, una familia necesitó $1.605.497 para no caer por debajo de la línea de pobreza. La pregunta, entonces, es cuánto falta para que esa mejora llegue al presupuesto cotidiano.



El 1,7% de agosto constituye, en términos macroeconómicos, un dato favorable. También representa una desaceleración frente al 2,1% de julio. La comparación merece cuidado porque el mes anterior estuvo influido por las vacaciones de invierno. Aun así, el resultado confirma una tendencia que el Gobierno puede exhibir como uno de sus principales logros: la reducción de la velocidad con la que aumentan los precios.



Sin embargo, la inflación es una tasa, no el nivel de precios. Que los precios suban menos no significa que hayan regresado a los valores previos. Para una familia que ya sufrió varios años de pérdida de poder adquisitivo, el alivio estadístico puede tardar mucho más en convertirse en alivio real. La diferencia entre ambas cosas explica parte de la percepción social de una economía que, en los indicadores generales, parece mejorar, pero que todavía exige esfuerzos importantes para llegar a fin de mes.



El dato de la canasta básica resulta particularmente significativo. Superar los $1,6 millones mensuales para evitar la pobreza muestra que el umbral de ingresos necesario para sostener las necesidades elementales continúa siendo elevado. No alcanza, por lo tanto, con celebrar que el índice mensual se encuentre por debajo del 2%. La discusión económica debería incorporar con igual intensidad el empleo, los salarios, las jubilaciones, el consumo y la capacidad efectiva de las familias para afrontar alimentos, transporte, vivienda, educación y servicios.



Además, la composición de agosto ofrece otra señal que merece atención. Los mayores incrementos se registraron en servicios y educación, mientras que los alimentos aumentaron 1,7%. En ropa y calzado, en cambio, hubo deflación. Esto demuestra que el promedio nacional puede esconder experiencias muy diferentes según la estructura de gastos de cada hogar. Para una familia con hijos, por ejemplo, una suba relevante en educación puede pesar mucho más que una baja en determinados bienes.



En Corrientes, esta discusión adquiere una dimensión particular. Los ingresos locales y el costo de bienes y servicios no siempre reproducen exactamente el promedio nacional. Las distancias, el transporte, la estructura comercial y las características del mercado provincial pueden modificar la forma en que la inflación se siente en cada hogar. Por eso, los grandes números nacionales deben ser interpretados junto con la realidad cotidiana de las familias correntinas.



La desaceleración inflacionaria es una condición necesaria para recuperar previsibilidad, facilitar decisiones de inversión y permitir que salarios y jubilaciones recuperen terreno. Pero no es suficiente. El verdadero examen de una política económica comienza cuando la estabilidad de los precios deja de ser solamente una estadística y se transforma en mayor capacidad de compra.



Agosto ofrece, entonces, una noticia positiva, pero todavía incompleta. El 1,7% permite hablar de avances en la lucha contra la inflación. Los $1.605.497 necesarios para no ser pobre recuerdan que el problema social permanece. Entre ambos números está el desafío central: convertir la estabilidad macroeconómica en bienestar concreto. La Argentina necesita que los índices mejoren, pero sobre todo necesita que esa mejora pueda reconocerse en la mesa familiar, en el pago de las facturas y en la posibilidad de llegar a fin de mes sin que cada ingreso quede inmediatamente absorbido por el costo de vivir.