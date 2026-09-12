Malvinas, la oportunidad y la prudencia

Las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas introducen un elemento inesperado en una disputa que Argentina sostiene desde hace décadas por vías diplomáticas. El presidente de Estados Unidos calificó como un “desastre potencial” un eventual nuevo conflicto entre la Argentina y el Reino Unido y aseguró que podría intentar resolverlo si ambos países solicitaran su intervención.



La primera conclusión debería ser sencilla: la posibilidad de una guerra no puede convertirse nuevamente en el centro de la cuestión Malvinas. La experiencia de 1982 demostró, con un costo humano enorme, que el camino militar no ofrece una solución sostenible. Por eso, cualquier señal internacional que reduzca la posibilidad de un enfrentamiento debe ser interpretada con responsabilidad y sin triunfalismos.



Sin embargo, las palabras de Trump tampoco pueden ser consideradas irrelevantes. Estados Unidos mantuvo históricamente una posición prudente frente a la controversia y sus recientes declaraciones sugieren una disposición diferente. Ya había planteado que Washington revisaba su postura sobre la soberanía de las islas y había evitado comprometerse públicamente con la defensa británica ante un eventual conflicto.



Ahora bien, sería un error confundir una declaración de Trump con un cambio definitivo de la política estadounidense. El mandatario suele utilizar la presión diplomática como instrumento de negociación y sus críticas a Londres están relacionadas también con cuestiones más amplias, entre ellas la cooperación militar británica con Washington y las diferencias existentes en torno de otros conflictos internacionales. Por eso, Argentina debería observar estos movimientos con atención, pero sin construir su estrategia exterior sobre declaraciones personales.



Hay otro aspecto particularmente significativo. Trump sostuvo que Gran Bretaña tiene problemas internos relacionados con la inmigración y la energía y cuestionó que Londres esté dispuesto a afrontar un largo desplazamiento para defender las islas. Esa apreciación puede tener una lectura política, pero no debe exagerarse. El Reino Unido continúa afirmando que su compromiso con las islas es firme e inamovible y su gobierno sostiene que la soberanía británica no está en discusión.



La Argentina, por lo tanto, enfrenta una oportunidad diplomática, no una invitación a la confrontación. El reclamo de soberanía conserva un respaldo constitucional y social amplio, pero su legitimidad política pierde fuerza si queda asociado a amenazas, gestos militares o discursos destinados exclusivamente al consumo interno.



También sería inconveniente interpretar las palabras de Trump como un cheque en blanco para el gobierno de Javier Milei. La política exterior argentina necesita objetivos propios y consistentes, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca. Una potencia extranjera puede favorecer circunstancialmente una posición argentina, pero no puede reemplazar una estrategia nacional sostenida durante décadas.



La cuestión Malvinas merece precisamente lo contrario de la improvisación. Requiere diplomacia, continuidad, capacidad de negociación y presencia internacional. También exige comprender que cualquier avance debe contemplar la realidad de quienes viven en las islas, sin abandonar por ello el reclamo argentino de soberanía.



Trump acaba de introducir una variable inesperada. Puede abrir una oportunidad o convertirse simplemente en otro episodio de la política internacional estadounidense. La diferencia dependerá de la capacidad argentina para transformar una declaración llamativa en una estrategia diplomática seria.



Malvinas no necesita otra guerra ni otra escalada. Necesita que la Argentina aproveche cada espacio internacional disponible para sostener su reclamo con inteligencia, firmeza y paciencia. Ese debería ser el verdadero significado de esta nueva y sorpresiva intervención de Washington.