Juan Pablo en la era de la transparencia

Mientras en Gobierno de presidente Millei fortalece su discurso de continuidad dentro de la ortodoxia del modelo propuesto convirtiendo la política económica en un catecismo cerrado, el gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés celebró en el puerto local, la llegada de los 50 contenedores que partieron desde el puerto de Gotemburgo (Suecia) y que arribaron al de Corrientes después de 32 días con el equipamiento que está destinado al montaje de la planta industrial de la firma Cambium Build. Se prevé que cuente con una superficie cubierta de 4.800 metros cuadrados en la localidad de Virasoro y de trabajo en el primer trimestre de 2027 a 300 empleados.



“La senda de la ortodoxia es innegociable” dijo Millei en su discurso en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina y realizó una enérgica defensa de su programa económico enfatizando el eje del equilibrio fiscal y estabilidad socioeconómica mientras caen los sueldos, la industria, la construcción y multiplica los frentes de conflicto.



En la orilla opuesta, en Corrientes, el gobernador trabaja desde el comienzo de su mandato en cambiar la matriz productiva de la provincia, sumando al activo potencial del agro, las inversiones en el sector forestal. El mandatario busca un perfil industrialista y Millei no apoyará a ningún sector en particular: así de clara son las posiciones en un diálogo cada vez más difícil.



Aunque no haya en los hechos nada concreto aún, salvo la planta de madera contra laminada que si ya inició un camino de puesta en marcha, las otras inversiones anunciadas, viven los tiempos normales de morosidad de las burocracias. Se trata ahora de achicar la distancia entre los anuncios y los hechos. (que no le corresponde al gobierno).



En los últimos meses se realizaron sucesivas y tenaces reuniones de gobernadores del Norte Grande con el jefe de gabinete Diego Santilli sobre distintos temas aunque la atención y las necesidades siempre fueron: en las tarifas eléctricas, las obras públicas y transferencias de las provincias del norte grande. El objetivo era (y es aún) avanzar en una ley de tarifa diferencial por zona cálida (tal como lo pidió el gobernador JP Valdés). Los promocionados encuentros no lograron ningún resultado concreto ni avanzaron en ninguna línea de borrador posible de proyecto de ley. Curiosamente en la Cámara de Diputados de la Nación había numerosos proyectos de distintos bloques dispuestos a consensuar posiciones y sobre todo uno de autoría de Diogenes Gonzalez que cayó.



En este escenario el gobernador de Corrientes cuestionó la falta de acompañamiento nacional a la infraestructura productiva y reclamó que se avance con la compensación tarifaria para las provincias del Norte Grande.



La semana que culmina el gobernador Valdés volvió a poner sobre la mesa de negociación de Corrientes y el Gobierno nacional y reclamó mayor acompañamiento para obras de infraestructura, reducción de los costos logísticos y una solución al precio de la energía en el Norte Grande. ¿Habla solo por Corrientes? ¿Ostenta algún grado de representación regional? No lo sabemos y no fue dicho.



Inesperada y vehementemente Valdés, condicionó de forma explícita el respaldo de los legisladores correntinos a los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional. El mandatario estableció claramente que el acompañamiento parlamentario de los legisladores están supeditados al dictamen y tratamiento del proyecto de ley de zona fría que es responsabilidad del gobierno nacional.



"Tuvimos la reunión con los gobernadores del Norte Grande ya hace dos semanas y en el Senado todavía el dictamen para votar la ley de zona fría no sale" dijo a Radio Dos dos el gobernador.



“Para Corrientes es de máxima prioridad poder avanzar en las tarifas diferenciadas de energía eléctrica para más de 182.000 familias en el territorio correntino. Si esto no sucede no hay votos correntinos para avanzar en las reformas o leyes que requiera el gobierno de Millei dijo”.



La reforma política del sistema electoral es un asunto central para el gobierno nacional con vistas a las elecciones del año próximo y en ese sentido Juan Pablo Valdés confirmó que los representantes parlamentarios alineados con Vamos Corrientes votarán en contra de dichas iniciativas sino se cumplen las promesas a Corrientes. Valdés retomó la bandera federal, mostró las cartas y trazó los límites de la conversación para adelante. Tornó transparente el estado de la negociación.



Este grado de transparencia que adquiere la política en estos tiempos de hiperinformación ¿es real? ¿ portan verdades?. Si todo fuera transparente, la política perdería su dramaturgia y sus coreografías y se “vaciará de toda profundidad hermenéutica” dice Byun Chul Han.



La política es y seguirá siendo una acción estratégica y por esta razón es propia de ella una esfera secreta”, “el final de los secretos sería el final de la política” afirma Han con razón.



Por lo tanto, la semana que comienza, la política volverá a su metabolismo habitual de gestionar asuntos de estado y volverán las reuniones, las indefiniciones y los secretos.



Esta semana tambien, la LLA y la UCR intentarán aprobar en el Senado de la Nación, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y la propuesta de Inocencia Fiscal II.



Bajo el nombre Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR),y con la autoría del jefe de bloque Eduardo Peteco Vischi, el proyecto tuvo el aval de la comisión que dictaminó que la propuesta que busca captar Inversiones superiores a los u$s12 millones a partir de la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y de la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA generados por la actividad. Es probable entonces que se trate y se apruebe.



Lo que queda flotando aquí es el rol que en adelante tendrá la UCR y el Pro. ¿Serán aliados? ¿lo serán formalmente a través de sus partidos? Por ahora es claro que la alianza es solo con el Pro pero la política es también el reino de las sorpresas en las contingencias.



Por otro lado la provincia recibirá el 22 y 23 de octubre a los legisladores del Norte Grande donde uno de los ejes centrales del debate será la situación energética, las obras públicas. En este ámbito la figura de Gustavo Valdés ocupa un lugar central como lo muestran las fotos publicadas.



La provincia por su parte continuará las negociaciones con la nación y volverán las reuniones de gobernadores y legisladores que nos permiten ver en su reiteración un problema de fondo, un rasgo de, como diría Halperin Donghi, un Federalismo imposible.