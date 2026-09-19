Malvinas, una causa, una bandera, una Nación

Hay causas que pertenecen a un gobierno, a un partido o a una generación. Y hay causas que pertenecen a una Nación, Malvinas es una de ellas.



Por eso, hablar de nuestras islas no es solamente hablar de una guerra. Es hablar de historia, de derecho, de soberanía y de una reivindicación que la Argentina sostiene desde hace casi dos siglos.



Pero para defender Malvinas no alcanza con emocionarnos, tenemos que conocer las razones que nos asisten. Porque nuestros derechos no nacieron en 1982, con la guerra. Sus antecedentes se remontan mucho más atrás y se apoyan en una cadena de títulos históricos, jurídicos y diplomáticos que comienza con España y continúa con la Argentina independiente.



El trabajo del canciller Juan Aguirre Lanari en los “Títulos argentinos de soberanía sobre las islas”, ofrece una síntesis de esos fundamentos, la Argentina heredó de España los derechos que la Corona ejercía sobre esos territorios y antes de nuestra independencia, existieron antecedentes de descubrimiento, ocupación y administración española sobre el archipiélago.



Las expediciones del siglo XVI y la cartografía de la época forman parte de esos antecedentes, mucho antes de las fechas que Gran Bretaña invocó para sostener una supuesta prioridad en el descubrimiento, las islas ya aparecían en mapas europeos y españoles.



Pero existe un elemento todavía más importante, España ejerció efectivamente su soberanía sobre las Malvinas, en 1764 Francia estableció una colonia en Puerto Luis, de Saint-Malo las rebautizaron illes Malouines (al español Malvinas), pero posteriormente reconoció los derechos españoles. Gran Bretaña también intentó instalarse en las islas, en 1770 España expulsó a los ocupantes británicos de Puerto Egmont y después de un acuerdo, los británicos abandonaron definitivamente ese establecimiento en 1774.



España mantuvo entonces una ocupación efectiva del archipiélago hasta el proceso de independencia americano, durante ese período se sucedieron veinte gobernadores españoles entre 1767 y 1811. Cuestión jurídica fundamental, cuando las Provincias Unidas iniciaron su proceso de independencia, heredaron los territorios que habían pertenecido a España conforme al principio del uti possidetis juris. Malvinas estaba dentro de esa herencia territorial.



En 1820, el coronel de Marina David Jewett tomó posesión formal de las islas en nombre de las Provincias Unidas, posteriormente, Luis Vernet recibió concesiones de tierras y el 10 de julio de 1829, el gobierno de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Malvinas. La Argentina ejercía actos concretos de soberanía.



Hasta que llegó el 3 de enero de 1833, ese día, una fuerza británica ocupó las islas y desplazó a las autoridades argentinas, ante el acto de violencia la Argentina protestó, el 15 de enero, el ministro Manuel Maza pidió explicaciones al representante británico en Bs As, Philip Gore. La protesta continuó a través del representante argentino en Londres, Manuel Moreno, sin obtener satisfacción. Y durante las décadas siguientes, la Argentina volvió a reclamar por sus derechos.



Lo hizo en 1834, 1835 y 1842, continuaron las gestiones de cancilleres como Francisco J. Ortiz, Norberto Quirno Costa y Estanislao Zeballos, y posteriormente Saavedra Lamas y Bramuglia, incluso en 1885 la Argentina ofreció someter la cuestión a un arbitraje que Gran Bretaña no aceptó. No hubo, por lo tanto, abandono argentino de la cuestión.



Y tampoco hubo silencio correntino, desde Corrientes, Pedro Ferré llamó a responder ante lo que denominó “el arrebato nacional de las Islas Malvinas”, reclamando la acción de un poder nacional, un ejército y una renta nacionales para afrontar aquella urgencia.

El derecho argentino ante el mundo



Después de la Segunda Guerra Mundial apareció un nuevo escenario internacional. Las Naciones Unidas impulsaron el proceso de descolonización y Malvinas quedó incorporada a ese debate.



La Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1960, proclamó la necesidad de poner fin al colonialismo y estableció un principio fundamental, todo intento de quebrantar total o parcialmente la integridad territorial de un país resulta incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.



En 1964, el representante argentino José María Ruda expuso ante las Naciones Unidas los fundamentos de nuestra posición, en 1965 ocurrió uno de los hechos diplomáticos más importantes de nuestra historia, la Asamblea General aprobó la Resolución 2065, que reconoció expresamente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica.



La comunidad internacional reconocía que existía una disputa de soberanía y además, la resolución no aceptó la pretensión británica de convertir la voluntad de los habitantes de las islas en el factor determinante de la cuestión. Habló de sus intereses, que debían ser tenidos en cuenta.



La posición argentina sostenía que no correspondía aplicar el principio de autodeterminación a una población implantada posteriormente en un territorio cuya soberanía se encontraba en disputa.



Las Naciones Unidas volvieron a respaldar el camino de las negociaciones en las resoluciones 3160 de 1973 y 31/49 de 1976, que instaron a acelerar las tratativas entre ambos países, Gran Bretaña no cumplió.



Después llegó 1982, la guerra dejó muertos, heridos, familias destruidas y una herida que todavía permanece abierta. No podemos ni debemos olvidar a quienes combatieron ni a quienes quedaron para siempre en aquellas islas.



El 4 de noviembre de 1982, se produce la más grande victoria diplomática argentina, el canciller Juan Aguirre Lanari defendió ante las Naciones Unidas el derecho argentino a continuar reclamando la soberanía de Malvinas por medios pacíficos.



La guerra había llegado a su fin, pero el reclamo argentino no había terminado y allí se escuchó la voz del canciller argentino nacido en Corrientes.



La respuesta internacional fue contundente, la Asamblea General aprobó la Resolución 37/9, 90 países votaron a favor de la posición argentina entre ellos EEUU, China, Unión Soviética, Cuba y toda América Latina y solamente 12 acompañaron a Gran Bretaña,



Una causa para el futuro



El presidente Javier Milei sostiene la reivindicación argentina desde una política exterior basada en una relación madura con el Reino Unido, pero sin renunciar al reclamo de soberanía.



Esa posición merece ser respaldada, porque significa tener la firmeza de sostener nuestros derechos y al mismo tiempo, la inteligencia necesaria para buscar una solución pacífica.



Malvinas es argentina, cada uno de nosotros somos Malvinas, es una bandera detrás de la cual podamos reconocernos como Nación, más allá de nuestras diferencias.



El mejor homenaje a nuestros veteranos y a quienes dejaron su vida en aquellas tierras no es utilizar su memoria para dividirnos, es mantener viva la causa que ellos defendieron y transmitirla a las nuevas generaciones con verdad, con respeto y con firmeza.



Malvinas es pasado, porque tiene una historia que no podemos olvidar, es presente, porque la disputa de soberanía continúa y es futuro, porque algún día la Argentina deberá alcanzar una solución definitiva y pacífica que reconozca sus derechos.



Hasta entonces, nuestra obligación es no olvidar, los títulos históricos, el ejercicio de la soberanía argentina, la usurpación de 1833, los reclamos diplomáticos, las resoluciones de las Naciones Unidas y no olvidar a nuestros soldados y veteranos.



Por eso Malvinas debe seguir siendo una causa nacional, porque es una parte de nuestro territorio, pero también una parte de nuestra historia y porque no podemos aceptar verla, como escribió el poeta “bajo extraño pabellón”.



Mientras exista un argentino dispuesto a recordar, defender y transmitir ese derecho, la causa Malvinas seguirá viva, es una bandera que la Argentina nunca arrió y es una causa que no vamos a abandonar jamás.



El partido se está jugando y los argentinos sabemos que un partido no termina hasta el último minuto, hay que luchar y cuando llegue el momento de dar vuelta el resultado, nos encontrará a todos los argentinos juntos, detrás de una misma bandera.



La bandera celeste y blanca. La bandera que volveremos a izar en Malvinas.

Por Ricardo Caito Leconte



Diputado Provincial de Corrientes por LLA.



Director Club de la Libertad