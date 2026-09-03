Otra vez, frente al límite de la palabra

Javier Milei volvió a colocar a la Argentina ante una escena conocida: un discurso presidencial que excede la discusión política interna y termina proyectándose sobre las relaciones exteriores. En Santiago de Chile, en el V Encuentro Regional del Foro Madrid, reivindicó la gestión económica de Augusto Pinochet, cuestionó a Salvador Allende y utilizó expresiones descalificatorias contra la izquierda. El tono puede entusiasmar a quienes comparten su batalla cultural, pero obliga a preguntarse cuánto le cuesta al país esa estrategia.



El problema no es que un presidente defienda un modelo económico. Tampoco que participe de encuentros internacionales con dirigentes ideológicamente afines. El punto crítico aparece cuando el discurso convierte cada escenario extranjero en una extensión de la disputa argentina.



Chile no es un país cualquiera. Es un vecino estratégico, con una historia política sensible y con intereses comunes que exceden las afinidades entre gobiernos. Por eso, reivindicar sin matices una etapa autoritaria de su historia puede generar una reacción política innecesaria, aunque el argumento pretenda concentrarse en los resultados económicos.



Milei ya conoce las consecuencias de ese método. En Brasil, sus enfrentamientos verbales con Luiz Inácio Lula da Silva contribuyeron a una relación bilateral más áspera y provocaron respuestas institucionales. En julio de 2026, las declaraciones del mandatario argentino volvieron a generar una crisis diplomática, y Brasil llamó a consultas a su embajador y redujo su representación diplomática en la Argentina. No se trata de una ruptura, pero sí de una señal de deterioro.



La comparación importa porque muestra que el costo de una frase presidencial no termina cuando concluye un acto. Una expresión lanzada para reforzar una identidad política puede transformarse en un problema para la Cancillería, complicar el diálogo y obligar a funcionarios a recomponer vínculos que no necesitaban estarlo.



En Chile, además, el contexto agrega sensibilidad. La visita de Milei ocurre mientras existen tensiones alrededor del Estrecho de Magallanes, cuestión que Santiago considera respaldada por tratados internacionales y que el propio gobierno argentino debió encuadrar diplomáticamente. La coincidencia entre una controversia territorial y un discurso cargado de confrontación ideológica no ayuda a construir confianza.



Hay una diferencia importante entre ejercer liderazgo político y trasladar la lógica de la campaña permanente al ejercicio presidencial. El primero busca convencer; el segundo corre el riesgo de convertir cada desacuerdo en una batalla. Un presidente puede defender el capitalismo, cuestionar al socialismo y reivindicar sus resultados económicos sin necesidad de transformar al adversario en enemigo moral ni de utilizar insultos que terminan ocupando más espacio que argumentos.



La política exterior requiere, además, una administración cuidadosa de los intereses. Argentina necesita comerciar, negociar inversiones, coordinar posiciones regionales y resolver problemas fronterizos con sus vecinos. Para eso hacen falta canales abiertos, confianza y previsibilidad. Ninguno de esos activos se fortalece cuando las diferencias ideológicas se expresan con una agresividad que obliga a los demás gobiernos a responder.



Milei ha demostrado que posee capacidad para instalar sus temas en la agenda internacional. Esa capacidad puede ser una fortaleza si está acompañada por una estrategia diplomática. Si no, corre el riesgo de convertirse en una fuente permanente de costos.



La experiencia brasileña debería servir como advertencia. No porque un presidente deba callar sus convicciones, sino porque gobernar también implica medir las consecuencias de decirlas de determinada manera y en determinado lugar. En democracia, la libertad de expresión presidencial existe; también existe la responsabilidad institucional de cuidar los intereses del país.



Chile ofrece ahora una nueva oportunidad para comprobar si la Argentina aprendió esa diferencia. La firmeza puede convivir con prudencia. La defensa de las ideas no exige incendiar los puentes. Y, para un país que necesita recuperar influencia y confianza, quizá esa sea una de las formas más concretas de ejercer una verdadera política exterior.



