La estratégica ubicación de las Islas Malvinas en el Atlántico Sur, demuestra porqué el Reino Unido, Inglaterra, ratifica su soberanía sobre las Malvinas hace 48 o 72 horas con un nuevo comunicado.





Veamos el porqué Inglaterra ratifica su soberanía



EEUU se considera el gendarme de occidente, y tal vez lo sea, del mundo. Entonces pretende que los países firmantes del Atlántico Norte, entre los que se destacan Inglaterra, acompañe su carrera armamentista y su posición en el conflicto de Medio Oriente, tal vez recordándole a Europa que en la Segunda Guerra Mundial desatada el 1ro de septiembre de 1.939, hasta 1.945, con el lanzamiento de las bombas atómicas por parte de EEUU en Hiroshima y Nagasaki, fue la intervención de los Estados Unidos en 1.941 que dio vuelta el desarrollo de la Segúnda Guerra a favor de los aliados, y pretende en este caso particular que Inglaterra, su principal aliado, aumente en su presupuesto la asignación en materia de defensa, y para ello utiliza a la Argentina y su reclamo por las Islas Malvinas, en lo que podríamos decir un chantaje a Inglaterra con unas declaraciones muy recientes, que así fue interpretada por la prensa mundial y analistas argentinos, que comparto, estaría diciendole a Inglaterra, aumentas el presupuesto de defensa o cambia mi posición sobre la pretensión de Argentina sobre las Islas Malvinas.



No dice el Presidente Trump que apoya los reclamos Argentinos, por la Soberania de las Islas Malvinas, basados en la territorialidad de éstas y otros argumentos de mucho valor, nos defrauda que amenace o deje entrever que apoyará a la Argentina en su reclamo si Inglaterra no aumenta su presupuesto de defensa, es decir, si Inglaterra aumenta su presupuesto, como EEUU pretende, adiós apoyo al reclamo Argentino, es decir entramos en un toma y daca entre EEUU e Inglaterra. Esta pretensión de Estados Unidos de manejar el presupuesto de Inglaterra, principal Estado de la OTAN, puede darse también con otros Estados de menor proyección, como el caso de Argentina.



El Gobierno Nacional quiere vestirse con un éxito Diplomático, cuando en realidad se trata de un chantaje de EEUU a Inglaterra y para ello se utiliza a las Islas Malvinas, Argentina como prenda a discutir.



Rechazamos enérgicamente esta posición y pretendemos que se reconozca la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas en base argumentos sólidos y no como prenda de un chantaje.



Resaltamos la estratégica posición de las Islas Malvinas. Tenemos dos mapas, uno confeccionado por la Argentina, que nos habla de Provincia de Tierra del Fuego, Atlántida e Islas del Atlántico Sur y otro mapa, que identifica a las Islas Malvinas como del Reino Unido.



Las Malvinas controlan el Estrecho de Magallanes, comunicación natural entre el Atlántico Sur y el Pacífico Sur y también el acceso a la Antártida y vemos la proyección de la Jurisdicción Argentina sobre la Antártida, Malvinas e Islas Georgias y Sandwich, también la Isla de los Estados y otras que se proyectan desde un punto ideal en la Antartida. Destaquemos también que para conectar los Océanos Atlántico y Pacífico, los Estados Unidos construyeron el Canal de Panamá, en territorio de Colombia y que dio origen al Estado de Panamá como Estado independiente.



El Presidente Trump de los Estados Unidos, quiere que toda América cumpla con la doctrina del Presidente Monroe de América para los americanos y avanza sobre Canadá y Groenlandia y tiene los ojos puestos en las Islas Malvinas, porque en caso de un gran conflicto bélico, el canal artificial de Panamá puede ser destruido y quedaría como única comunicación entre los Atlánticos el Estrecho de Magallanes.

El Gobierno Nacional aprovecha esta situación para vestirse de patriotismo como lo hace con el DNU 681, muy bien analizado por el Dr. Jorge Simonetti en la pagina web del Litoral, el Decreto Ncional de Urgencia modifica la ley de migraciones y establece impedir el ingreso y permanencia de extranjeros que pronuncien mensajes de odio o violencia contra el pais o sus ciudadanos, haciendo también un alarde de patriotismo. El Presidente Milei no vio con buenos ojos que al término del partido Argentina- Inglaterra se desplegara una sabana con la inscripción “Las Malvinas Son Argentina” lo que puso el tema en conocimiento de millones de espectadores en el mundo que veían el partido y que tomaron conocimiento de que existían unas Islas Malvinas.Recordemos también la volatilidad de las alianzas geopoliticas de la que no podemos zafar, en la Segunda Guerra Mundial EEUU era aliado de China invadida por Japón, en este siglo, China qie cambió de régimen, es su principal adversario, y trata que Japon recupere su presencia en Oriente.Las Isla Malvinas entran en un juego de hegemonias mundiales.