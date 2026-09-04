Soberanía y conveniencia

La cuestión Malvinas tiene una característica que pocas discusiones políticas argentinas pueden igualar: atraviesa gobiernos, generaciones y diferencias ideológicas. La reivindicación de soberanía constituye una política de Estado y no necesita demasiadas explicaciones para conservar su legitimidad. Precisamente por eso, resulta necesario preguntarse si convertirla en el centro de una escalada diplomática con el Reino Unido es conveniente para la Argentina en este momento.

Javier Milei eligió colocar nuevamente a las islas en el centro de la agenda. Su discurso incorporó sanciones contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas, planteó modificaciones legales y vinculó la cuestión Malvinas con una política más amplia de defensa y seguridad nacional. Londres respondió ratificando que considera inamovible su posición y, significativamente, recordó que sus Fuerzas Armadas están preparadas de manera permanente para proteger al Reino Unido y sus intereses.

Esa respuesta debería ser interpretada con prudencia. Una advertencia militar no significa necesariamente que exista una amenaza concreta de conflicto. El Reino Unido mantiene una presencia militar en las islas desde hace décadas y su Gobierno tiene incentivos para demostrar que cualquier cuestionamiento argentino encontrará una respuesta firme. Pero precisamente por eso la Argentina debería evitar que una disputa diplomática termine transformándose en una competencia de declaraciones.

El problema no es reivindicar Malvinas. El problema aparece cuando la reivindicación comienza a confundirse con la necesidad política de demostrar firmeza.

Y aquí entra en escena el calendario electoral. A medida que la Argentina se aproxima a una nueva competencia por el poder, cualquier iniciativa sobre una causa tan sensible puede adquirir una segunda lectura: además de política exterior, puede convertirse en herramienta de política interna. La tentación de utilizar Malvinas para consolidar identidad, ordenar filas propias o desplazar del debate otros problemas nacionales siempre existe. Pero una causa nacional pierde fuerza cuando parece subordinada a las necesidades coyunturales de un gobierno.

La Argentina tiene poco para ganar en una escalada verbal y bastante para perder. Una confrontación diplomática innecesariamente intensa puede dificultar vínculos comerciales, afectar inversiones y reducir los espacios de negociación que históricamente resultaron más útiles que los discursos altisonantes. Además, frente a un país con una capacidad militar muy superior, la retórica de fuerza no constituye una política exterior.

Hay, en cambio, una alternativa más inteligente: sostener el reclamo con firmeza, utilizar los mecanismos diplomáticos disponibles, defender los recursos argentinos y procurar respaldo internacional sin transformar cada diferencia en una crisis bilateral.

Incluso la reacción británica ofrece una señal que debería ser aprovechada para bajar la temperatura. El propio Gobierno de Londres, después de su advertencia, sostuvo que busca mantener y fortalecer la relación diplomática con la Argentina. Ese dato importa. Una puerta diplomática entreabierta es mucho más útil para Buenos Aires que una sucesión de amenazas cruzadas.

Malvinas no necesita silencio ni resignación. Necesita estrategia.

En un escenario electoral, la responsabilidad presidencial consiste precisamente en diferenciar una política de Estado de una herramienta de campaña. Defender la soberanía argentina no exige construir un enemigo permanente ni provocar una crisis que después resulte difícil administrar.

La firmeza puede expresarse de muchas maneras. La más eficaz, probablemente, sea aquella que consigue mantener vigente el reclamo argentino sin poner innecesariamente en riesgo los intereses argentinos.

Porque Malvinas merece algo más que convertirse en una bandera electoral: merece una política exterior capaz de sostenerla durante décadas, incluso cuando cambien los presidentes, los partidos y las campañas.