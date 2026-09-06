Valijas libertarias y la Justicia del “siga, siga”

“La designación de Pablo Yadarola en la Cámara Federal expone una sincronía inquietante entre los tiempos de la administración judicial y los reacomodamientos del poder político”.



Diario Perfil

El empresario venezolano Antonini Wilson fue detenido el 4 de agosto de 2007, cuando intentaba ingresar una valija con 790.550 dólares sin declarar. Viajaba en un avión oficial argentino, perteneciente a la empresa Enarsa.



Claudio Uberti, entonces presidente de Enarsa, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Antonini Wilson permanece prófugo de la justicia argentina, viviendo en Estados Unidos, con pedidos de extradición que no han sido concretados.



Laura Belén Arrieta, única pasajera del vuelo del avión Bombardier Global 5000, llegó a la Argentina el 26 de febrero de 2025, con diez valijas. La aeronave es propiedad de Leonardo Scaturicce, un empresario libertario que obró como nexo entre Javier Milei y Donald Trump.

Arrieta tuvo más suerte que Antonini Wilson. Pasó la Aduana con sus diez valijas por una puerta lateral, sin ser revisada, guiada por la subjefa de la repartición Silvia Abalsamo de Silva. El popular “siga, siga” del mundo arbitral futbolero, esta vez en la Aduana.



Según la secuencia pública de hechos, doce días antes, el 14 de febrero de 2025, Javier Milei publicó un mensaje en favor del token $Libra y luego lo retiró. Tras ese episodio, billeteras virtuales atribuidas a personas que días antes habían estado en la Casa Rosada habrían obtenido entre cien y doscientos millones de dólares, en el caso que se conoció como la estafa $Libra.



Ese dinero habría permanecido en los Estados Unidos. Hasta hoy no se conoce públicamente su destino, lo que alimenta sospechas vinculadas con el ingreso de las valijas de Belén Arrieta.



Como referencia física, y según estimaciones basadas en volumen y peso de billetes de 100 dólares, para transportar entre 80 y 100 millones de dólares se necesitarían aproximadamente entre 10 y 12 valijas grandes.



A raíz de la omisión de los controles aduaneros, se inició en marzo de 2025 una causa en el fuero penal económico, en el juzgado a cargo del juez Pablo Yadarola.





“Diez valijas, una puerta lateral y ningún control aduanero: demasiadas casualidades para un expediente que terminó archivado con llamativa oportunidad política”

En dicho expediente judicial, los fiscales probaron con instrumentos fílmicos, el trayecto de las valijas para esquivar los controles, guiados por una puerta lateral por la subjefa de la Aduana. Insólitamente, el juez no la llamó a declarar.



Hay que recordar que el juez Yadarola estuvo cuestionado por haber participado en 2022, en la famosa reunión en Lago Escondido, en la que estuvo el actual Ministro de Justicia Juan Bautista Maiquez.



Paralelamente, en 2022, el Consejo de la Magistratura convocó a concurso para cubrir dos cargos vacantes en la Cámara Federal, que atiende todas las apelaciones de los tribunales penales federales de Comodoro Py. Hoy, en dicho tribunal, tramitan causas sensibles al poder, como $Libra y Andis.



En el citado concurso, que quedó cajoneado, Yadarola quedó noveno y Bertuzzi vigésimo, posiciones que los dejaban lejos de la Cámara.



Sin embargo, cuatro años después, en 2026, sin que se realizara una nueva convocatoria, misteriosamente el Consejo de la Magistratura colocó a Yadarola en el quinto lugar y a Bertuzzi en el sexto. Quedaban a tiro de la Cámara.





“La pregunta no es sólo qué traían las valijas, sino por qué tantos funcionarios parecieron interesados en no saberlo”

Pues bien, Milei los propuso a ambos para ocupar los citados cargos de camaristas federales, y el Senado los aprobó. Yadarola obtuvo 66 votos a favor, incluyendo los de la bancada peronista (¿!). El miércoles 2 de setiembre, el presidente dictó el decreto, asumiendo los designados un día después, el jueves 3 de setiembre.



Pero el mismo miércoles, cómo último acto de Juez en lo Penal Económico, Yadarola dicta, a las 14:47, el archivo de la causa de las valijas de Belén Arrieta.



Se consolidaba así, como se dijo en el diario Perfil, “una perfecta sincronía entre los tiempos de la administración judicial y los reacomodamientos del poder político”.



La pregunta sigue abierta y acaso sólo pueda ser respondida si la causa vuelve a activarse cuando el poder político deje de condicionar el expediente: ¿qué contenían las diez valijas cuya revisión fue omitida por funcionarios aduaneros? Ropa? Difícil.



Corresponde distinguir los hechos consignados de una hipótesis interpretativa. Sin embargo, el cierre judicial de la causas Aduana no impide formular, sólo como conjetura, un ejercicio de imaginación política.



El 14 de febrero de 2025 se produjo la maniobra $Libra, con millones de dólares que habrían quedado en Estados Unidos, en manos de visitantes recientes de la Casa Rosada.





“Cuando la Justicia archiva sin despejar dudas, el expediente se cierra en los tribunales, pero se abre ante la opinión pública”

Doce días después, el avión de un empresario libertario aterrizó en Ezeiza con una sola pasajera, Belén Arrieta, y diez valijas que atravesaron la Aduana sin control, escoltadas por la propia subjefa del organismo.



En diez valijas podrían caber, de acuerdo con estimaciones físicas de volumen y peso, entre 80 y 100 millones de dólares en billetes de 100.



La inferencia queda servida: ¿qué respuesta resulta más verosímil? Difícil esperarla de una Justicia y una Aduana que apostaron al “siga, siga”.



También cabe agregar otro interrogante: si Adorni enfrenta dificultades para justificar sus gastos, la explicación de un simple “sobresueldo” parece insuficiente. La hipótesis de una caja irregular más amplia exige, como mínimo, una explicación pública consistente.



En la comparación inevitable, Antonini Wilson aparece como antecedente de una operatoria menos sofisticada. Belén Arrieta, en cambio, atravesó la Aduana con diez valijas, sin control y bajo una cobertura institucional.



La diferencia no está sólo en la cantidad de valijas, sino en la cobertura política e institucional que rodeó el episodio. Por eso, el archivo de la causa no clausura el debate: lo concentra en una pregunta incómoda y elemental: ¿qué se quiere evitar que la sociedad conozca?