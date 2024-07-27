Intensa búsqueda de una joven de 17 de años

La Policía de Corrientes informó este sábado que iniciaron la búsqueda de una joven de 17 años en la capital correntina.

Se trata de la joven Vergara Silvia Andrea, quien se ausentó del hogar María de Nazareth y Laura Vicuña desde el viernes 26.

Sus características físicas son las siguientes: 1.50 mts de estatura aproximadamente, tes blanca, de contextura un poco robusta, ojo de color marrón claro, cabello largo un poco mas de la altura de los hombros, de color negro.

Al momento de la desaparición vestía: un short de color blanco, un tops de color negro y unos crocs de color verde claro.

Por tal motivo, la Policía solicita la colaboración de la población para poder dar con el paradero del menor.

Ante cualquier información, podrán acercarse a la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito de emergencia policial 911 en la Capital y 101 en el interior.