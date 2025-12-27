La Policía sumó móviles y personal para asistir a evacuados en San Luis del Palmar

La Policía de Corrientes sumó móviles y personal policial para colaborar en la evacuación, rescate y asistencia de personas afectadas por el agua, a raíz de las malas condiciones climáticas registradas en San Luis del Palmar.

Las tareas también incluyen el refuerzo de la seguridad y la prevención en los sectores más comprometidos por el anegamiento, con el objetivo de resguardar a los vecinos y evitar situaciones de riesgo.

En este marco, el Jefe de Policía de Corrientes, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, junto al Subjefe Crio. Gral. Darío Aceval, el director de la Unidad Regional, comisario mayor José Sena, el jefe del G.E.R.Y.S., comisario inspector César Sotomayor, el jefe de la Comisaría local, comisario Cristian Sosa, y el responsable del GTO, César Navarro, recorrieron las zonas afectadas y brindaron asistencia directa a las personas damnificadas.

Asimismo, el titular de la fuerza mantuvo una reunión de trabajo con el intendente local, Reni Buján, quien estuvo acompañado por el jefe zonal de Vialidad Provincial de San Luis del Palmar, Almirón, con quienes coordinaron las acciones a seguir frente a la emergencia.

Como resultado de este encuentro, se resolvió que dos móviles y personal del grupo especial G.E.R.Y.S. permanecerán en apresto permanente en la Unidad Regional, para intervenir de manera inmediata ante cualquier situación de emergencia que pueda surgir.

Además, se intensificarán las recorridas preventivas, principalmente en las zonas anegadas de la localidad.