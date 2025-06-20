¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
Siniestro

Una mujer está grave tras el choque entre una moto y un camión en Corrientes

El accidente se registró este viernes por la tarde. La vícitma quedó internada en el hospital Escuela. 

Por El Litoral

Viernes, 20 de junio de 2025 a las 20:06

Una mujer está grave tras el choque entre una moto y un acmión en la ciudad de Corrientes, informaron este viernes fuentes policiales. 

El accidente se registró cerca de las 18 en la intersección de la avenida Maipú y calle Asunción.

Por causas que se tratan de establecer, un camión guiado por un hombre de 53 años colisionó contra una motocicleta marca Yamaha FZ de 150cc, que era guiada por una mujer identificada como María Lorena Orrego (49).

Como consecuencia del impacto, la motociclista sufrió lesiones graves y fue trasladada al Hospital Escuela, donde quedó internada. 

Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes y en la citada dependencia se continúan con los tramites de rigor.

