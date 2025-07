Caso Schaerer: España niega la extraditación del “Ruso” Lorhman hacia la Argentina

Rodolfo José “El Ruso” Lorhman Krenz seguirá preso en Europa. Es que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación informaron al Juzgado Federal N° 1 de Corrientes sobre la negativa de España a extraditar a Lorhman.

En Corrientes está sindicado como el cabecilla de la banda que secuestró e hizo desaparecer a Cristian Schaerer, en la primaveradel 2003, cuando el joven llegaba a su casa del barrio Las Tejas de la Capital correntina.

“Las autoridades españolas informan que han resuelto declarar que no procede la solicitud de extradición presentada por las autoridades argentinas”, detalla un informe oficial.

En consonancia, Pompeya Gómez, la mamá de Cristian expresó: “No quiero ser dramática, pero a este paso ya no se cuándo vamos a hacer el juicio. Me rompe el corazón y las esperanzas de encontrarlo a mi hijo”, le dijo la mujer a Clarín.

Cabe señalar que “El Ruso” logró mantenerse prófugo de la Justicia argentina durante 13 años.

Se lo buscó sin éxito por gran parte de Sudamérica y hasta se lo dio por muerto, hasta que cayó con otra identidad en Portugal en 2016.

Recién en 2017 sus huellas dactilares lo delataron y la noticia cruzó rápidamente el Atlántico al confirmar fue apresaron Rodolfo Lorhman y también a José Horacio “Potrillo” Maidana, el correntino, oriundo de Paso de los Libres, también buscado por el secuestro de Cristian Schaerer.

El entrerriano Lorhman fue condenado a 18 años de prisión en octubre de 2018 por una serie de asaltos comando.Recién entonces se supo que antes había estado preso en Bulgaria y que se había escapado por un túnel.Lorhman cayó en Portugal luego de robar a mazazos una joyería de la ciudad de Aveiro junto a su histórica mano derecha, “El Potrillo” Maidana.Pero, el 7 de septiembre de 2024 junto a otros cuatro reclusos.Fue recapturado en Alicante, España, en febrero pasado: lo cercaron cuando iba en un Porsche, con 50 mil euros y armas.Lo entregó un hombre al que había amenazado de muerte.Además de su implicación en el caso Schaerer, tiene un extenso historial delictivo. Se le vincula con el asesinato de la hija de un ex presidente paraguayo, el secuestro de un niño de 10 años, y diversas actividades criminales en Paraguay y Argentina.En Paraguay, Lorhman también es sospechoso de haber raptado a Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau, en 2004.El cadáver de Cubas fue encontrado en 2005 en un túnel en el barrio Mbocayaty, habiendo sido su familia presionada para pagar un rescate de 300.000 dólares. Otros secuestros por los que está acusado en Paraguay son los de las empresarias gastronómicas María Elizeche, captada cuando salía de un gimnasio el 31 de julio de 2003 y liberada tras pagar 140 mil dólares, y María Elena Vargas.