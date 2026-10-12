Detuvieron a un menor de 17 años por el violento robo a un delivery de Pedidos Ya en Corrientes

Un menor de 17 años fue detenido este lunes al mediodía acusado de haber participado en el violento asalto contra un repartidor de la empresa Pedidos Ya en la ciudad de Corrientes.

El procedimiento, que incluyó un operativo cerrojo y una persecución por los pasillos de un asentamiento en el barrio Quilmes, permitió secuestrar un arma blanca de grandes dimensiones que el sospechoso llevaba escondida entre sus ropas.

El ataque original se produjo el domingo alrededor de las 19:30 en la calle Resoagli al 1800, en el barrio Laguna Seca. En el lugar, una banda de delincuentes atacó a la víctima bajo la modalidad de robo piraña mientras aguardaba la entrega de un pedido frente a un comercio gastronómico.

Tras un forcejeo, uno de los agresores le asestó una estocada en la zona torácica y le dispararon con una gomera.

Los asaltantes le sustrajeron la bicicleta y la mochila térmica de reparto, para luego darse a la fuga.

Debido a la gravedad de la lesión en el pecho, el trabajador tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Escuela "General José Francisco de San Martín", donde se encuentra internado.

Persecución en el barrio Quilmes

La aprehensión del imputado se concretó a partir de llamados de vecinos del asentamiento ubicado sobre la calle Alberdi al 2500, quienes alertaron sobre la presencia del sospechoso en los pasillos de la zona precaria.

Ante la denuncia, móviles de la Comisaría Segunda Urbana, bajo la coordinación del comisario inspector Raúl Adrián Miérez y el gabinete de Investigaciones, desplegaron un cerrojo en el sector.

Al advertir la presencia policial, el joven ignoró la orden de alto y emprendió la huida a pie por los pasillos del predio, donde fue alcanzado y reducido por los efectivos.

Secuestraron un cuchillo.

Secuestro de arma y actuación judicial

El aprehendido fue identificado como Santiago Maximiliano S., alias "Maxi", de 17 años de edad.

Durante la palpación preventiva, el personal policial halló en la cintura del joven un cuchillo tipo carnicero con una hoja de 20 centímetros y empuñadura encintada, elemento que fue incautado para las pericias correspondientes.

La causa quedó bajo la órbita de la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) N° 8, Gabriela Ibarra.

La fiscal dispuso la posterior remisión del menor y de los elementos secuestrados a la Comisaría Octava Urbana, jurisdicción donde se instruyen las actuaciones sumariales caratuladas preventivamente como "Supuesto Robo Calificado".