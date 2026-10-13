Corrientes: secuestraron una millonaria carga de cigarrillos de contrabando

La Policía Rural y Ecológica de Amado Bonpland secuestró 30 cajas de cigarrillos de contrabando durante un operativo sobre la Ruta Provincial 48. La mercadería incautada se trata de 15.000 atados de la marca Gift, valuados en unos $30 millones.

Operativo de prevención y secuestro millonario

Los policías se encontraban en recorridas preventivas contra el abigeato cerca del establecimiento San Carlos del Miriñay cuando detuvieron una camioneta Renault Oroch.

De acuerdo a lo trascendido, al comenzar el control, el conductor fue quien manifestó que transportaba cajas de cigarrillos ilegales.

De esta manera, se dio intervención a la Justicia y se secuestró la mercadería, la camioneta y dos celulares. El conductor venía de Misiones y fue identificado como Néstor Enrique K, de 38 años.

Por tratarse de mercadería presuntamente ingresada al país de manera ilegal, se dio intervención a la Justicia Federal.



