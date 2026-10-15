Qué dijo el "Chapu" Nocioni tras el choque de lanchas en el río Paraná

El exbasquetbolista de llamada "Generación Dorada", Andrés "Chapu" Nocioni se manifestó en sus redes tras ser protagonista de un llamativo hecho en el río Paraná jurisdicción de Itatí, donde colisionaron la lancha en la cual pescaba junto a otras dos personas y otra embarcación oficial de la Prefectura Naval Argentina.

"Por suerte, no fue nada grave. Gracias por los mensajes y por preocuparse. ¡Sigo pescando!", escribió el deportista en su cuenta de X (ex Twitter), llevando tranquilidad a sus seguidores.

El accidente

El accidente se produjo alrededor de las 19:05 del martes, en inmediaciones de la Isla Gato, de acuerdo con datos confirmados.

Estuvieron implicados un bote de plástico tripulado por dos efectivos de la Prefectura, identificados como Ariel Hernán Núñez y Norberto Osvaldo Zalazar.

En la segunda embarcación viajaban Sergio Antúnez Rossi (oriundo de Paso de la Patria), Fabricio Guidali (de San Martín de los Andes) y el reconocido exjugador de la Selección Argentina de Básquet, Andrés "Chapu" Nocioni (residente en La Pampa).

Tras la colisión, todas las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital local para recibir asistencia médica. Allí, el médico de turno, Federico Romero, constató que los civiles sufrieron lesiones de carácter leve. Por su parte, para los dos efectivos de Prefectura se sugirió la realización de radiografías preventivas, aunque sus diagnósticos iniciales también indicaron heridas leves.