“Me volvieron a destrozar”: declaró Dupuy en el juicio y complicó a la banda del hotel

- ¿Cómo continúa la asociación después de esto?



- Estoy a punto deshacerla justamente por esto.

- Cómo afectaron estos hechos a usted y a la asociación?



- A mi me volvieron a destrozar de vuelta, a mi familia y a mi hijo.

Con ese temperamento, Ramón Dupuy, el abuelo del niño asesinado en La Pampa en 2021, declaró este jueves en el juicio por el caso Loan Danilo Peña en el que quedó absolutamente descartado que hayan formado parte de su asociación los nueve foráneos que llegaron a 9 de Julio a tomar contacto con el entorno del niño.



Pero hubo más.



"A la asociación se le afectó mucho porque los chicos de mi provincia y provincias linderas, se quedaron sin una sede para poder ser atendidos con psicólogos, asistentes sociales, una sala de revinculación y todo lo que teníamos proyectado porque un donador que nos iba a hacer la sede nos dijo que no, por este caso de Corrientes, asi que perdimos mucho, muchísimo, indicó Ramón Dupuy al ser interrogado por la fiscal Tamara Pourcel.



Y continuó: "El dolor que tenemos como familia, por habernos involucrado y ser criticados otra vez, ser injuriados, calumniados por personas que realmente no tienen dos dedos de frente y no saben pensar en la necesidad de los chicos".



"Hasta el día de hoy -remarcó- sigo esperando la explicación, hasta el día de hoy sigo esperando las disculpas, realmente me duele mucho que no hayan llamado, que no me hayan comunicado, que se disculpen. Si hicieron algo malo, nosotros como asociación no tiene nada que ver, pero sí como persona porque, más allá de lo que yo pasé con mi nieto que no me dejaron hacer absolutamente nada, yo quise hacer algo por los chicos. Si hicieron algo malo, estoy esperando las disculpas", subrayó el hombre, que es activista por los derechos de los niños.



Desde La Pampa, vía zoom, el abuelo de Lucio declaró en el debate federal que se desarrolla contra 17 imputados, 10 de los cuales están acusados de entorpecer la investigación mediante una serie de supuestas maniobras que incluyeron encerrar en el hotel "Despertar del Iberá" a los niños y niñas vulnerables del entorno familia de Loan, testigos claves del caso.



Dupuy reconoció que conocía con anterioridad a uno de quienes encabezan ese grupo de personas, Alan Cañete, así como a la abogada Elizabeth Cutaia, por haber mantenido contacto en la intervención al hogar Siand, de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, donde en 2024 rescataron a 22 niños y niñas maltratados.



Allí también admitió haber conocido a Valeria Patricia López.



Sin embargo, Cañete, mientras viajaba a la provincia de Corrientes le solicitó usar el nombre de la asociación en su intervención en el caso Loan en 9 de Julio. A lo que Dupuy accedió "para que les abran puertas más rápido", explicó.



Pero aclaró que se trataba de una acción para proteger "a los chicos, no a los adultos". "(Cañete) me dijo que había chicos abandonados, que no se bañaban y que no tenían para comer", relató el testigo en referencia a los primos de Loan que estuvieron en el naranjal.

Una colecta y una cifra millonaria

Así es que el propio Dupuy se decidió a organizar una colecta de donaciones de dinero a través de su cuenta de TikTok, con la cual le transfirió dinero a Cutaia para que compre insumos para los menores. Las defensas en el juicio, principalmente los abogados Martín Leiro y Rodolfo Baqué, lograron que se explique que existió un compra de mercaderías que fueron entregadas a los familiares del niño desaparecido.



Sin embargo, el abuelo de Lucio supo por la televisión que el contingente de foráneos le pidió dinero al intendente. Fue un monto de 1.800.000 pesos cedidos por el municipio de 9 de Julio, que recibió facturas de Cutaia. Eso causó una interrupción en el vínculo entre el dirigente de La Pampa y los supuestos integrantes de su fundación.



"Me cansé de llamarlo al intendente (Sebastián Ynsaurralde) porque dijo en la televisión que donó un 1,8 millón de pesos y la asociación no recibió jamás", explicó Dupuy que continuó: "A Cutaia le pregunté ´¿Qué está pasando?´ y le dije ´con los chicos no se lucra´."



"Hasta el día de hoy espero explicaciones", sostuvo el pampeano.

El psicólogo

Un aclaración que surge de la declaración de Dupuy vino por el lado del psicólogo Esteban Federico Rossi Colombo, quien no conocía a Cañete, Cutaia y los demás bonaerenses que lo acompañaron en 9 de Julio, sino que tenía un vínculo absolutamente informal con el abuelo de Lucio por haber compartido un conversatorio en Tucumán tras lo cual le pidió trabajo.