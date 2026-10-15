La banda del hotel: quiénes son y de qué se los acusa

Los integrantes del grupo de supuestos miembros de la asociación sin fines de lucro “Lucio Dupuy” que llegaron a 9 de Julio en junio de 2024 son: Alan Cañete (quien se presentó como abogado), las abogadas Elizabeth Cutaia y Delfina Taborda y sus parejas, Pablo Noguera y Leonardo Rubio, respectivamente. A ellos se suman la asistente social Verónica Machuca Yuni y la psicopedagoga Valeria Patricia López.



Y luego, ya en 9 de Julio se integraron el estudiante Pablo Gabriel Núñez, el psicólogo tucumano Esteban Federico Rossi Colombo, así como el falso agente del FBI conocido como “El americano”, Nicolás Soria.



El conjunto afronta en el juicio por Loan cargos de privación ilegítima de la libertad, estafa por defraudación a la administración pública y encubrimiento. A Soria también se lo acusa de suministro de estupefacientes (a Ricardo “Cambailo” Sotelo), resistencia a la autoridad, falso testimonio y usurpación de títulos.



Vale señalar, este grupo al llegar a la localidad correntina se alojó en el hotel Despertar del Iberá, donde mantuvo por varios días a los familiares menores de edad de Loan que fueron testigos de los hechos, así como a las primas mayores de edad Macarena Peña (hija de Laudelina) y Camila Núñez (pareja de Cristian “Huevo” Peña, primo del nene desaparecido).



Según se ventiló en el juicio, se sospecha que mantenían contacto y coordinación con el abogado Fernando Burlando.