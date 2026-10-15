Maciel quiere un careo, Cañete pide volver a hablar y viene Gustavo Vera como testigo

El tribunal que lleva adelante el juicio por Loan Danilo Peña tuvo este jueves una audiencia breve pero intensa.



Marcada por la tensión que se generó entre el fiscal Carlos Schaefer y el defensor Rodolfo “Fito” Baqué -representante de Elizabeth Cutaia-, la jornada inició con la declaración testimonial de Betiana Caballero, quien había publicado en un estado de Whatsapp que Loan había aparecido el 14 de junio a la madrugada, en lo que se conoció como “falsa alarma” y por lo cual recibió llamados del efectivo policial Mariano “Loro” Duarte y del comisario Walter Adrián Maciel.



Justamente Maciel fue quien, ante lo que consideró contradicciones, reclamó al tribunal que le den la palabra para solicitar que le concedan un careo con la testigo. Pero su abogado Richard Vallejos, ni el codefensor Guillermo Hernández, no estaban en la sala. Conectado vía zoom, Maciel no pronunció palabra al respecto, ni llegó durante el resto de la audiencia.

Hablará Cañete

Al finalizar la mañana de juicio y luego de la declaración de Ramón Dupuy, en la que quedó duramente señalado, el imputado Alan Cañete solicitó que se le programe un momento para ampliar su declaración indagatoria el miércoles 21 de octubre próximo.

Vera

Asimismo, al día siguiente, vendrá a hablar como testigo ante el Tribunal presidido por Fermín Ceroleni, el dirigente político y referente de la Fundación La Alameda Gustavo Vera.



Fue propuesto como testigo por la defensa de Valeria Liliana López, a cargo de la defensora oficial Mirtha Pellegrini.



Vera había sido funcionario en la gestión presidencial de Alberto Fernández.