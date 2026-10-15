Falso testimonio: audiencia en la Justicia Federal

Luego de que el miércoles se determinara la detención de un testigo en el juicio por Loan Danilo Peña bajo el cargo de presunto falso testimonio, este viernes se realizará la audiencia de imputación en la Justicia Federal de Corrientes.

El encuentro está previsto en la sede nueva del Poder Judicial de la Nación en Corrientes, oficinas ubicadas en la calle San Juan casi San Martín, donde será trasladado el testigo acusado de reticente en la audiencia del juicio por Loan del miércoles último.

Esta instancia, que se debe formalizar dentro de las 72 horas de ocurrido el hecho y detenido el supuesto autor del hecho, tendrá como juez de garantías definido por sorteo a Juan Carlos Vallejos.

Mientras que el ministerio público será representado por la fiscal Tamara Aimará Pourcel.

El ministerio público asume esta posición por manda legal en su área de casos "sencillos", que permanece a cargo de la Fiscalía de Carlos Schaefer (también al frente de la representación ante el Tribunal).

Así es como se denomina esta causa abierta en las últimas horas, especialmente por la baja complejidad del hecho, según lo indica el nuevo ordenamiento del trabajo de la Justicia Federal que rige desde diciembre pasado, cuando se puso en marcha el sistema acusatorio adversarial.

Los casos complejos pasaron a la órbita del fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones, Marcelo Burella.

La persona que llegará como sospechosa a la audiencia de este viernes a las 8 es Agustín Ibarra, quien trasladó a Laudelina Peña de 9 de Julio a Desmochado y acompañó en el viaje desde ese punto a la capital correntina, para que declare ante una fiscalía de la Justicia provincial junto al abogado José Fernández Codazzi.

El testigo permanece en calidad de aprehendido de acuerdo con lo ordenado por el Tribunal Oral Federal presidido por Fermín Ceroleni.

Se trata de un cargo menor si se tiene en cuenta la pena en expectativa que impone para el caso el Código Penal de la Nación, con lo cual es excarcelable.