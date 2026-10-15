Chocaron dos camionetas repartidoras en Corrientes: una terminó en la vereda y destruyó un portón

Dos camionetas dedicadas al reparto de bidones de agua chocaron este jueves sobre la avenida Maipú al 1600 de la ciudad de Corrientes. Tras el impacto, una Nissan terminó sobre la vereda y se incrustó contra el portón de una casa.

El otro vehículo involucrado también sufrió daños, principalmente, en la parte delantera. De todos modos, pese al incidente, no hubo heridos y ambos conductores salieron ilesos, aunque el portón de la casa quedó destruído.

Operativo de seguridad

En cuanto a las circunstancias del hecho, todavía no está confirmado cómo se produjo el choque, ni cuáles son las responsabilidades.

En el lugar trabajan policías y personal de la Dirección de Tránsito, mientras que el operativo generó demoras en la circulación por la avenida.



